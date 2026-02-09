Amerikalı deprem uzmanından korkutan İstanbul yanıtı! Kandilli sistemi kapattı

İstanbul'u da yıkıcı düzeyde etkileyeceği tahmin edilen büyük Marmara depremine ilişkin vatandaşların tedirginliği sürüyor. Bilim dünyasını ikiye bölen deprem riskine yönelik açıklamalar merakla takip edilirken Kandilli Rasathanesi'nin aldığı bir karar ilişkin iddia sosyal medyada gündem oldu.

Amerikalı deprem uzmanı Richard Cordaro, Türk sosyal medya kullanıcısının Marmara Denizi’ndeki olası deprem riskine ilişkin sorusuna verdiği korkutan yanıtla dikkat çekti. Cordaro’nun açıklamaları, İstanbul çevresinde test edilen deprem erken uyarı sistemine dair soru işaretleri yarattı.

AMERİKALI DEPREM UZMANINDAN KORKUTAN İSTANBUL YANITI!

Sosyal medyada yöneltilen “Bu açık sularda eninde sonunda bir deprem olacak mı, herhangi bir sinyal alabiliyor musunuz?” sorusuna yanıt veren Cordaro, Marmara Fayı’nın izlenmesinde iki kritik manyetometre istasyonunun önemine işaret etti. Cordaro, fay hattının kuzeyinde İstanbul’da bulunan İSK İstasyonu ile güneyinde İznik’te yer alan İZN İstasyonu’nun, sinyallerin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi açısından birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Ancak Cordaro, Kandilli Rasathanesi’nin aldığı bir kararla İstanbul’daki manyetometre istasyonunun kapatıldığını ifade etti. Bu durumun, Marmara Denizi içinden gelen olası sinyallerin kaynağının net biçimde ayırt edilmesini zorlaştırdığını dile getiren Cordaro, tek istasyonla sağlıklı bir değerlendirme yapılamadığını vurguladı.

Amerikalı uzman, açıklamasında yetkili kurumların Kandilli’yi İstanbul İstasyonu’nu yeniden faaliyete geçirmeye ikna etmesini umduğunu da kaydetti. Konuya ilişkin Kandilli Rasathanesi’nden ise şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

"KANDİLLİ SİSTEMİ KAPATTI"

Richard Cordaro'nun açıklamasına yanıtının tamamı şu şekilde:

"Fay hattının kuzey ve güney taraflarında iki kritik manyetometre istasyonu bulunuyordu. Biri kuzeyde İstanbul (İSK İstasyonu), diğeri güneyde İznik (İZN İstasyonu) idi. Fay hattından gelen sinyalleri karşılaştırmak için her iki istasyona da ihtiyacımız var. Talihsiz bir kararla, Kandilli Gözlemevi, İstanbul istasyonunu kapatmaya karar verdi. Şimdi sadece bir istasyonla, sinyallerin Marmara Denizi içinden gelip gelmediğini bilemiyoruz. Umarım yetkili birileri Kandilli'yi İstanbul İstasyonunu yeniden açmaya ikna edebilir."

DEPREMİ 37 SANİYE ÖNCEDEN BİLDİRMİŞTİ

27 Ekim'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, test edilen yeni erken uyarı sisteminin başarılı sonuç verdiğini, İstanbul'da sarsıntı hissedilmeden 37 saniye önce sinyal gönderdiğini söylemişti.

Özel, 6 Kasım 2025'te yaptığı açıklamada Kandilli Rasathanesi'nin Marmara ve Batı Anadolu'da geliştirdiği yeni erken uyarı sisteminin 3,5 aydır test edildiğini belirtti.

Sistemin test edilmeye devam ettiğini dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Kandilli Rasathanesi'nin çalıştırmakta olduğu istasyonlardan alınan veriler ile öncelikle Marmara Bölgesi için erken uyarı sistemi geliştirdik. Halihazırda mevcut istasyon altyapısı dikkate alınarak İstanbul ve Marmara Denizi çevresindeki şehirler test bölgesi olarak seçildi. Sistem şu anda sınırlı, yaklaşık 2 bin abonelik bir grupla test ediliyor. Erken uyarı sistemi, Sındırgı depreminde (27 Ekim'deki deprem) başarıyla çalıştı. İstanbul, merkez üssüne yaklaşık 210 kilometre uzaklıkta, sarsıntı İstanbul'da hissedilmeden 37 saniye önce uyarı sinyali gönderdi. Şu anda sistemi belirli kullanıcı gruplarıyla test etmeye devam ediyoruz. İstasyon altyapımızı bu kapsamda yenileyerek erken uyarıya daha elverişli hale getirmeye çalışıyoruz. Mevcut istasyon sayısı artırıldıkça ve istasyonlardaki gecikmeyi azaltacak modernizasyonlar tamamlandıkça sistem çok daha hızlı tepki verebilecek ve böylece vatandaşların ve kurumların önlem almak için daha fazla zamanı olacaktır. Amacımız, istasyon ağını genişleterek ve altyapıyı yenileyerek sistemi tüm Türkiye’de etkin biçimde çalışır hale getirmektir."

Özel, Marmara Denizi'nde Kandilli Rasathanesi'nin Japon araştırmacılarla işbirliğinde kurduğu 9 deniz tabanı sismometresi (OBS sistemi) aracılığıyla küçük depremleri ve bölgedeki stres dağılımını yakından izlediklerini anlattı.

En küçük sismik hareketlerin dahi izlendiğini belirten Özel, "Bu sistemler henüz gerçek zamanlı çalışmıyor. 7-9 ay aralıklarla veri topluyoruz ancak bu süreçte kaydedilen veriler, 9 aya kadar olan dönemde meydana gelen mikro depremleri dahi geriye dönük olarak incelememize olanak sağlıyor." dedi. (AA)