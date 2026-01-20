Trump Beyaz Saray'ın altına gizli sığınak yaptırıyor

ABD Başkanı Donald Trump döneminde Beyaz Saray’ın Doğu Kanadı’nda yürütülen geniş çaplı inşaat çalışmaları, Beyaz Saray’ın yeraltındaki en gizli yapılarından biri olan tarihi sığınakların akıbetini yeniden tartışmaya açtı. Resmi açıklamalar sınırlı tutulurken, yürütülen çalışmaların ulusal güvenlik gerekçesiyle “çok gizli” statüsünde ele alındığı bildiriliyor.

TARİHİ SIĞINAK SÖKÜLDÜ

Beyaz Saray’ın yeraltı sığınağının temeli, 1941 yılında Pearl Harbor saldırısının ardından dönemin Başkanı Franklin D. Roosevelt’in talimatıyla atıldı. Olası hava saldırılarına karşı inşa edilen bomba sığınağı, kamuoyuna açıklanmadan Doğu Kanadı’ndaki yeni bir bölümün parçası olarak hayata geçirildi. CNN International’a konuşan Beyaz Saray Tarih Derneği’nden tarihçi Bill Seale, o dönemde sığınağın varlığının gizli tutulduğunu belirtti.

Aradan geçen 80 yılı aşkın sürenin ardından Doğu Kanadı yeniden şantiyeye döndü. Trump’ın planladığı büyük kapasiteli balo salonu projesi kapsamında, teknolojik olarak yetersiz kaldığı belirtilen tarihi yeraltı tesislerinin tamamen söküldüğü ifade ediliyor. Başkanlık Acil Durum Operasyon Merkezi (PEOC) ve ona bağlı altyapının yerine, günümüz tehditlerine uygun yeni bir yeraltı güvenlik kompleksinin tasarlandığı iddia ediliyor.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK TARTIŞMALARI

Ulusal Başkent Planlama Komisyonu’nun bir toplantısında konuşan Beyaz Saray Yönetim ve İdare Direktörü Joshua Fisher, projenin “görev kritik işlevleri güçlendireceğini”, “güvenlik kapasitesini artıracağını” ve “geleceğin ihtiyaçlarına uyumlu bir altyapı sağlayacağını” söyledi. Fisher, yeraltı çalışmalarının planlama süreçlerine dahil edilmemesinin nedenini ise “üst düzey gizlilik” olarak açıkladı.

GELECEĞİN TEHDİTLERİNE KARŞI "MEZAR BENZERİ" KOMPLEKS

Yetkililere göre, Roosevelt döneminde inşa edilen ve zamanla genişletilen yeraltı tesisleri, düşük tavanlı, kendi su, elektrik ve havalandırma sistemlerine sahip, izole bir yapıdan oluşuyordu. Kompleks içinde nükleer saldırılar dahil büyük ölçekli krizler için kullanılan PEOC de yer alıyordu. Bu merkez, 11 Eylül 2001 saldırıları sırasında dönemin Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin tahliye edildiği yer olarak biliniyor.

Ekim ayında başlayan yıkım süreciyle birlikte, First Lady ofislerinin bulunduğu alan ve buna bağlı yeraltı yapılarının kaldırıldığı belirtiliyor. İnşaatı yakından takip eden kaynaklar, PEOC dahil olmak üzere tüm yeraltı tesislerinin, ısıtma-soğutma sistemlerinin ve Gizli Servis’e ait altyapının büyük ölçüde ortadan kaldırıldığını aktarıyor.

MALİYET VE FİNANSMAN BELİRSİZLİĞİ

Trump, Doğu Kanadı’nda inşa edilmesi planlanan balo salonunun finansmanının özel bağışçılar tarafından karşılanacağını açıklarken, yeraltı projelerinin maliyeti konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Uzmanlar, bu tür projelerin kamu bütçesinden finanse edildiğini ve maliyet detaylarının kamuoyuna açıklanmasının zor olduğunu belirtiyor.

Güvenlik uzmanı Jonathan Wackrow ise yeni tesislerin nükleer, biyolojik ve diğer modern tehditlere karşı “geleceğin güvenlik ihtiyaçlarına uygun” şekilde tasarlandığını ifade ediyor.