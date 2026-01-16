CIA'den yeni Venezuela liderine ziyaret: Trump'ın talimatı üzerine

CIA'den yeni Venezuela liderine ziyaret: Trump'ın talimatı üzerine
Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından göreve gelen Venezuela Cumhrubaşkanı Delcy Rodriguez, CIA Direktörü John Ratcliffe ile bir araya geldi. Görüşmenin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı üzerine yapıldığı belirtildi.

Venezuela'nın geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, CIA Direktörü John Ratcliffe ile başkent Caracas'ta bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

CIA'DAN VENEZEULA'YA ZİYARET

BBC'den Jamie Whitehead'ın ismi açıklanmayan bir ABD yetklisine dayandırdığı haberine göre; CIA Direktörü John Ratcliffe "ABD Başkanı Trump'ın talimatı üzerine" Nicolas Maduro'nun kaçırılmasının ardından göreve gelen Venezuela Cumhurbaşkanı Delcy Rodriguez'i ziyaret etti.

Yaklaşık iki saat süren başkent Caracas'taki görüşmede Delcy ve Ratcliffe, ülkeler arasındaki potansiyel ekonomik iş birliği konusunu ele aldı.

ABD'li yetkili görüşmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede "Venezuela'nın artık Amerika'nın rakipleri için güvenli bir sığınak olamayacağını konusu gündeme geldi" dedi.

TRUMP İLE TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump ile de bir telefon görüşmesi yapmıştı.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Venezuela'nın istikrar kazanması ve toparlanmasına yardımcı olurken büyük ilerleme kaydettiklerini" aktardı.

"VENEZUELA YAKINDA YENİDEN BÜYÜK BİR ÜLKE OLACAK"

Petrol, madenler, ticaret ve ulusal güvenlik dahil olmak üzere birçok konunun ele alındığını belirten Trump sosyal medya hesabından "ABD ile Venezuela arasındaki bu ortaklık herkes için muhteşem olacak. Venezuela yakında yeniden büyük ve müreffeh bir ülke olacak, belki de hiç olmadığı kadar!" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

