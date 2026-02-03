Tahran'daki büyük yangında bilonço ağır oldu

İran'ın başkenti Tahran'daki Cennetabad bölgesinde bulunan Cennet Çarşısı'nda 3 bin metrekare büyüklüğünde alan alevlere teslim oldu. Yangına ilişkin bilgileri paylaşan Tahran İtfaiyesi Sözcüsü Celal Meleki, son durumu ve hasarı açıkladı.

TAHRAN'DAKİ BÜYÜK YANGINDA BİLONÇO AĞIR OLDU

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na konuşan Tahran İtfaiyesi Sözcüsü Celal Meleki, olaya ilişkin bilgi verdi.

Meleki, "Yangın, Niyayesh–Cennetabad Kavşağı'nda bulunan bir pazaryerinde meydana geldi. İlk dakikalarda 5 itfaiye istasyonu bölgeye sevk edildi" dedi.

Yaklaşık 3 bin metrekare büyüklüğünde, farklı stantlarla dolu ve büyük ölçüde yanıcı malzemelerden inşa edilmiş bir hangarın tamamen alevlere teslim olduğunu, olay yerinden yoğun duman yükseldiğini belirten Meleki, yangına birden fazla noktadan müdahalenin başlatıldığını söyledi.

Yangının kontrol altına alındığını aktaran İranlı yetkili, çarşıda bulunan 200 dükkanın tamamen yandığını söyledi.

Meleki, yaralı sayısı ve olası can kayıplarına ilişkin henüz net bir bilginin bulunmadığını kaydetti.