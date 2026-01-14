Suriye'de tansiyonu yükseltecek hamle: Şam ordusu askeri bölgeye yığınak yapmaya başladı

Ortadoğu'da tansiyonun yüksek olduğu noktalardan biri olan Suriye'de yaşanan son gelişmeler, Şam ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) yakın tarihte savaşacağı noktaya doğru ilerliyor.

Halep kentinde HTŞ kadroları tarafından kurulan yeni ordunun ağır silahlarla iki Kürt mahallesine saldırmasının ardından sivil nüfus ve SDG unsurları bölgeden tahliye edilmişti.

Fırat Nehri'nin doğusuna sevk edilen SDG güçleri ile Şam ordusu arasındaki gerilim sürüyor.

Son dakika | Suriye'de Fırat'ın batısı askeri alan ilan edildi: SDG'nin doğuya çekilmesi istendi

SURİYE'DE YENİ ÇATIŞMALAR KAPIDA MI?

Şam hükümetinin Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Fırat Nehri'nin batısını askeri bölge edildiğini bildirererek, bölgede bulunan SDG güçlerinin nehrin doğusuna çekilmesini istemişti.

Bugün ise Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariye'ye konuşan bir askeri kaynak, SDG’nin Halep şehrinin doğusundaki Hamima köyü civarında İHA ve ağır makineli tüfeklerle saldırı düzenlediğini öne sürdü.

Saldırıda orduya ait bazı mevzilerin hedef alındığını belirten kaynak, herhangi bir can kaybı olup olmadığının henüz netleşmediğini ve topçu ateşiyle cevap verildiğini ifade etti.

SDG Halep'in doğusunda konuşlandı! Takviye güç gelince Şam yönetimi açıklama yaptı

BÖLGEYE ASKERİ YIĞINAK YAPILMAYA BAŞLANDI

İddianın ardından Şam yönetimi bugün SDG'nin kontrolündeki Deyr Hafir bölgesine askeri takviye yapmaya başladı.

Lazkiye'den bölgeye sevk edilen ve çok namlulu roketatarlar ile topçu bataryalarının da yer aldığı konvoyun askeri bölge ilan edilen Deyr Hafir'e konuşlandırılacağı bildirildi.