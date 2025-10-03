Küresel Sumud Filosu'ndaki 2 hukuki destek gemisinin dışında, Gazze için yolda olan 42 geminin tamamına İsrail tarafından hukuksuz şekilde müdahale edildi. Son olarak içinde en az 3 Türk aktivistin bulunduğu Marinette gemisi de bugün bölge açıklarında müdahale hattına girmişti. İsrail ordusu bu gemiyi de basarak aktivistleri kaçırdı.

İsrail askerlerinin aktivistleri kaçırıp gemiye el koyduğu anlar. Gemiden bu kareden sonra haber alınamıyor.

Aktivistlerin canlı yayında kaçırılmasının ardından Küresel Sumud Filosu'nun resmî hesabından bir açıklama yapıldı.

Açıklama ve Marinette'ye müdahale edildiğini duyuran bir görsel paylaşıldı

Açıklamada Filistinlilere yönelik soykırım bitene kadar mücadelenin süreceği vurgulandı.

'42,5 MİL UZAKLIKTA DURDURULDU'

Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Global Sumud Filosunun geriye kalan son gemisi Marinette, yerel saatle 10:29'da Gazze'den yaklaşık 42,5 deniz mili uzaklıkta durduruldu. 38 saatten fazla bir süre boyunca, İsrail işgalci deniz kuvvetleri, her biri insani yardım, gönüllüler ve İsrail'in Gazze'ye uyguladığı yasadışı ablukayı kırma kararlılığı taşıyan 42 gemimizin tamamını yasadışı olarak durdurdu.

'MARİNETTE SUMUD RUHUYLA YOLUNA DEVAM ETTİ'

Marinette, önündeki 41 geminin kaderini gördükten sonra bile sumud ruhuyla, yani kararlılıkla yoluna devam etti. Ancak bu, misyonumuzun sonu değil. İsrail'in zulmüne karşı koyma ve Filistin halkının yanında durma kararlılığımız sarsılmaz.

'SOYKIRIM SONA ERENE KADAR DURMAYACAĞIZ'

Dünya çapında şehirlerde insanlar bu dehşete son verilmesini talep etmek ve insanlık adına tavır almak için ayaklanırken, biz de tek ses olarak ayağa kalkıyoruz: Soykırım sona erene kadar durmayacağız. Filistin özgür olana kadar durmayacağız."

Son dakika | Sumud Filosu'nun son gemisine canlı yayında baskın

Marinette, the last remaining boat of the Global Sumud Flotilla, was intercepted at 10:29am local time, approximately 42.5 nautical miles from Gaza.

Over 38 hours, Israeli occupation naval forces illegally intercepted all 42 of our vessels—each carrying … https://t.co/SYT9QyY03H — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) 3 Ekim 2025

NE OLMUŞTU

İnsani yardım götürmek için Gazze'ye 42 gemiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun 41 gemisine dün ve önceki gece itibarıyla uluslararası sularda yasa dışı şekilde müdahale edildi. İsrail ordusu bu gemilerdeki aktivistleri kaçırdı.

Marinette gemisi ise yolculuk sırasında yaşadığı bir motor arızası sebebiyle filodan geride kalmıştı. Bu nedenden dolayı Gazze açıklarındaki müdahale bölgesine 1 gün sonra ulaşabildi. İsrail ordusu bu gemiye de saldırdı. Marinette'de en az 3 Türk aktivistin bulunduğu belirtiliyor.