AB’nin yaptırım hamlesinden sonra İsrail’den ilk açıklama

Sosyal medya platformu Twitter (X) hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Gideon Saar, Avrupa Komisyonu’nda İsrail’e yönelik önceden görüşülen ve reddedilen yaptırım önerilerini hatırlatarak, “reddedileceğini umuyoruz” dedi.

Son dakika | AB İsrail'e yaptırım önerisini görüşmeye başladı

‘İSRAİL’E KARŞI ADIMLAR AVRUPA’YA ZARAR VERİR'

Saar, “siyasi ve ahlaki açıdan çarpık” olarak nitelendirdiği önerinin kabul edilmesi halinde İsrail’in “uygun şekilde” cevap vereceğini söyledi.

“[Avrupa Komisyonu Başkanı] Von der Leyen liderliğindeki Komisyon üyelerinin önerileri ahlaki ve siyasi açıdan çarpıktır ve şimdiye kadar olduğu gibi reddedileceği umulmaktadır. İsrail'e karşı atılan adımlar Avrupa'nın kendi çıkarlarına zarar verecektir.

‘UYGUN ŞEKİLDE CEVAP VERİLECEKTİR’

İsrail, varoluşsal bir savaşın ortasında iken, Avrupa'daki dostlarının yardımıyla kendisine zarar verme girişimlerine karşı mücadele etmeye devam edecektir. İsrail'e karşı atılan adımlara uygun şekilde cevap verilecektir ve umarız ki bu adımları atmak zorunda kalmayız."

NE OLMUŞTU

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in geçen günlerde işaret etmesinin ardından, Avrupa Komisyonu bugün Konsey'e AB ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın ticaretle ilgili bazı hükümlerini askıya alma önerisini ve İsrailli aşırılıkçı bakanlar ve şiddet yanlısı yerleşimcilere yönelik yaptırım önerilerini sundu.

Tel Aviv ve HTŞ bugün masaya oturacak: İsrail İran’a girmeye hazırlanıyor!

'GAZZE'DEKİ DURUM YANLIŞ YÖNDE İLERLİYOR'

Öneriyi Komisyon'a sunan Avrupa Komisyonu Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Başkan Yardımcısı Kaja Kallas konu hakkında şu ifadeleri kullandı: