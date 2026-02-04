Son başvuru tarihi 30 Mart: Eksi 20 derecede 1.7 milyon maaşla çalışan aranıyor

Son başvuru tarihi 30 Mart: Eksi 20 derecede 1.7 milyon maaşla çalışan aranıyor
Yayınlanma:
İngiliz Antarktika Araştırma Kurumu, Antarktika'daki istasyonları için farklı meslek gruplarından personel alımı yapacağını duyurdu. Yıllık maaşın yaklaşık 40 bin dolardan (1.7 milyon TL) başladığı iş için tüm masraflar karşılanırken, başvurular 30 Mart’a kadar sürecek.

İngiliz Antarktika Araştırma Kurumu (BAS), 2026 yılında Antarktika'daki araştırma istasyonlarında çalıştırılmak üzere kapsamlı bir personel alımı yapacağını açıkladı.

İstasyonlarda yalnızca bilim insanlarına değil, günlük yaşamın sürdürülebilmesi için teknik kadroya da ihtiyaç bulunuyor. Bu kapsamda marangoz, aşçı, tesisatçı, tekne operatörü ve dalgıç gibi farklı meslek gruplarından personel alınacak.

son-basvuru-tarihi-30-mart-eksi-20-derecede-1-7-milyon-maasla-calisan-araniyor-1.jpg

Bilim insanları açıkladı: Bembeyaz sandığımız kar aslında beyaz değilBembeyaz sandığımız kar aslında beyaz değil

MAAŞLAR 40 BİN DOLARDAN BAŞLIYOR

Yıllık yaklaşık 40 bin dolardan (1 milyon 740 bin TL) başlayan maaşlar sunulurken; konaklama, yeme-içme, ulaşım ve gerekli özel ekipman giderlerinin tamamı kurum tarafından karşılanıyor.

Kalıcı yerleşimin bulunmadığı tek kıta olan Antarktika'da, yaz döneminde yaklaşık 5 bine çıkan insan sayısı, kışın bin civarına kadar geriliyor.

son-basvuru-tarihi-30-mart-eksi-20-derecede-1-7-milyon-maasla-calisan-araniyor-2.jpg

Antarktika'nın buz tabakası yıllar sonra ilk kez büyüyorAntarktika'nın buz tabakası yıllar sonra ilk kez büyüyor

Eksi 20 derecede, penguenler ve fokların doğal yaşam alanında çalışma fırsatı sunan bu ilanların, 30 Mart 2026'ya kadar BAS'ın resmi internet sitesinde güncellenmeye devam edeceği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Dünya
ABD-İran görüşmesinde İstanbul krizi! Görüşme Umman'a taşındı iddiası
ABD-İran görüşmesinde İstanbul krizi! Görüşme Umman'a taşındı iddiası
Bill Gates'in eski eşinden itiraf gibi Epstein açıklaması: Bu pislikten kurtulduğum için mutluyum
Bill Gates'in eski eşinden itiraf gibi Epstein açıklaması: Bu pislikten kurtulduğum için mutluyum
ABD’de hükümet resmen geri açıldı
ABD’de hükümet resmen geri açıldı