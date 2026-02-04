Son başvuru tarihi 30 Mart: Eksi 20 derecede 1.7 milyon maaşla çalışan aranıyor

İngiliz Antarktika Araştırma Kurumu (BAS), 2026 yılında Antarktika'daki araştırma istasyonlarında çalıştırılmak üzere kapsamlı bir personel alımı yapacağını açıkladı.

İstasyonlarda yalnızca bilim insanlarına değil, günlük yaşamın sürdürülebilmesi için teknik kadroya da ihtiyaç bulunuyor. Bu kapsamda marangoz, aşçı, tesisatçı, tekne operatörü ve dalgıç gibi farklı meslek gruplarından personel alınacak.

MAAŞLAR 40 BİN DOLARDAN BAŞLIYOR

Yıllık yaklaşık 40 bin dolardan (1 milyon 740 bin TL) başlayan maaşlar sunulurken; konaklama, yeme-içme, ulaşım ve gerekli özel ekipman giderlerinin tamamı kurum tarafından karşılanıyor.

Kalıcı yerleşimin bulunmadığı tek kıta olan Antarktika'da, yaz döneminde yaklaşık 5 bine çıkan insan sayısı, kışın bin civarına kadar geriliyor.

Eksi 20 derecede, penguenler ve fokların doğal yaşam alanında çalışma fırsatı sunan bu ilanların, 30 Mart 2026'ya kadar BAS'ın resmi internet sitesinde güncellenmeye devam edeceği belirtildi.