Son ankette 'aşırı sağcı' parti şoku: 1 puan farkla birinci çıktı

INSA araştırma şirketinin Bild gazetesi için yaptığı son “Pazar Trendi” anketine göre, göçe karşı çıkmasıyla tanınan ve aşırı sağın bir partisi olarak tanımlanan sağ popülist "Almanya İçin Alternatif" (AfD) partisi yüzde 26 oy oranıyla birinci sıradaki yerini koruyor. Hiristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 25 ile ikinci sırada bulunuyor.

YAKLAŞIK YÜZDE 11'LİK OY BARAJ ALTI PARTİLERE GİTTİ

İktidar ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 15’te sabit kalırken, Yeşiller partisi küçük bir artışla oy oranını yüzde 12’ye yükseltti. Sol Parti (Die Linke) yüzde 11 ile konumunu koruyor. Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) yüzde 4, Hür Demokrat Parti (FDP) ise yalnızca yüzde 3'te kaldı. Diğer küçük partilerin toplamı ise yüzde 4’e geriledi.

Seçmenlerin yaklaşık yüzde 11'inin, yüzde 5 barajını aşamayacak partilere oy vermeyi düşündüğüne dikkat çekildi.

İTTİFAKLARIN OY ORANI BİRBİRLERİNE YAKIN

Almanya’da Siyah-Kırmızı olarak tanımlanan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) ittifakı yüzde 40’ta kalıyor. Ayrıca Kırmızı-Yeşil-Kırmızı olarak bilinen Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Sol Parti ittifakı ise yüzde 38 destek buluyor.

Ankete göre, hükümetin duyurduğu “Reform Sonbaharı” politikaları kamuoyunda beklenen desteği bulamadı. Artık kendi partisine oy verenlerin dahi büyük kısmı hükümet performansından memnun değil. CDU/CSU seçmenlerinin yüzde 39’u ve SPD seçmenlerinin yüzde 49’u da hükümetin çalışmalarını olumsuz buluyor.