Son ankette 'aşırı sağcı' parti şoku: 1 puan farkla birinci çıktı

Son ankette 'aşırı sağcı' parti şoku: 1 puan farkla birinci çıktı
Yayınlanma:
Almanya’da yapılan bir kamuoyu yoklaması, bugün seçim yapılsa partilerden hiçbirinin Federal Meclis’te çoğunluk sağlayamadığını, aşırı sağcı Almanya için Alternatif'in (AfD) ise yüzde 26 oy oranıyla birinci sıradaki yerini koruduğunu gösterdi.

INSA araştırma şirketinin Bild gazetesi için yaptığı son “Pazar Trendi” anketine göre, göçe karşı çıkmasıyla tanınan ve aşırı sağın bir partisi olarak tanımlanan sağ popülist "Almanya İçin Alternatif" (AfD) partisi yüzde 26 oy oranıyla birinci sıradaki yerini koruyor. Hiristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 25 ile ikinci sırada bulunuyor.

almanya.png

YAKLAŞIK YÜZDE 11'LİK OY BARAJ ALTI PARTİLERE GİTTİ

İktidar ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 15’te sabit kalırken, Yeşiller partisi küçük bir artışla oy oranını yüzde 12’ye yükseltti. Sol Parti (Die Linke) yüzde 11 ile konumunu koruyor. Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) yüzde 4, Hür Demokrat Parti (FDP) ise yalnızca yüzde 3'te kaldı. Diğer küçük partilerin toplamı ise yüzde 4’e geriledi.

afd.webp

Seçmenlerin yaklaşık yüzde 11'inin, yüzde 5 barajını aşamayacak partilere oy vermeyi düşündüğüne dikkat çekildi.

Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...

İTTİFAKLARIN OY ORANI BİRBİRLERİNE YAKIN

Almanya’da Siyah-Kırmızı olarak tanımlanan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) ittifakı yüzde 40’ta kalıyor. Ayrıca Kırmızı-Yeşil-Kırmızı olarak bilinen Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Sol Parti ittifakı ise yüzde 38 destek buluyor.

Mansur Yavaş'tan rekor fark! Erdoğan'a 20 puanlık soğuk duşMansur Yavaş'tan rekor fark! Erdoğan'a 20 puanlık soğuk duş

Ankete göre, hükümetin duyurduğu “Reform Sonbaharı” politikaları kamuoyunda beklenen desteği bulamadı. Artık kendi partisine oy verenlerin dahi büyük kısmı hükümet performansından memnun değil. CDU/CSU seçmenlerinin yüzde 39’u ve SPD seçmenlerinin yüzde 49’u da hükümetin çalışmalarını olumsuz buluyor.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Dünya
Rusya 'nükleer deneme' yapacak mı? Açıklama geldi
Rusya 'nükleer deneme' yapacak mı? Açıklama geldi
Gazze’de can kaybı 70 bine dayandı!
Gazze’de can kaybı 70 bine dayandı!