Şara'nın Almanya ziyareti ertelendi!

Suriye’nin geçici yönetiminin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, pazartesi ve salı günleri için planlanan Almanya ziyaretini iptal etti. Ziyaretin iptaline gerekçe olarak, Suriye’de yaşanan iç gelişmeler gösterilirken iptal kararını, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Alman hükümet sözcüsü duyurdu.

SALI GÜNÜ ALMAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞECEKTİ!

Şara'nın salı günü Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya gelmesi planlanıyordu. Şara'nın ziyaret kapsamında Alman iş dünyasıyla görüşmeler yapması da değerlendiriliyordu.

KÜRTLER BERLİN’DE PROTESTO DÜZENLEYECEK!

Şara’nın Almanya ziyaretinin ertelenmesine rağmen, bugün Berlin'de Şara'nın politikaları ve Batı'nın bu konudaki tutumuna karşı bir gösteri düzenlenmesi planlanıyor. Almanya Kürt Toplumu Başkanı Ali Ertan Toprak, konuya ilişkin Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada "Bunu kesinlikle gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Almanya Kürt Toplumu ile Alevi Toplumu, yaklaşık 30 kuruluşla birlikte Pazartesi günü saat 16.00’da Brandenburg Kapısı’nda düzenlenecek gösteri için çağrıda bulundu. Toprak, gösteriye 10 binden fazla katılımcı beklediklerini ifade etti. Ziyaretin sadece ertelendiğini ve davetin geçerliliğini koruduğunu söyleyen Toprak, gösteriden vazgeçilmeyeceğini kaydetti.

ORDU VE SDG ARASINDA ATEŞKES YAPILMIŞTI!

Suriye’de, son haftalarda Suriye’nin geçici hükümetine bağlı ordu, terör örgütü SDG’nin Halep'in doğusunu terk etmesinin ardından hafta sonunda bölgede kontrolü sağladı. Geçtiğimiz gün Şara hükümeti, ülkenin kuzeyinde kontrolü hâlâ elinde bulunduran SDG ile ateşkes noktasında anlaşmaya vardı.

Suriye haber ajansı SANA’ya göre, SDG ile hükümet arasında "tüm cephelerde derhal ve kapsamlı bir ateşkesin" geçerli olacağı kaydedildi.