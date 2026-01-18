Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Suriye'de ateşkes' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Suriye'de ateşkes' açıklaması
Yayınlanma:
Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Anlaşmanın bölgenin istikrarı için olan önemine vurgu yapılan açıklamada, "Anlaşmanın, Suriye halkının yanı sıra başta Suriye’nin komşuları olmak üzere tüm bölgenin güvenlik ve huzuruna katkı sağlamasını temenni ediyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de bir süre devam eden çatışmaların ardından Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına dair açıklama yaptı.

"Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından bugün (18 Ocak) açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması’nın, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabaları ivedi ve etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz" denilen açıklamada anlaşmanın bölgenin güvenliğine katkı sağlaması temennisinde bulunulduğu ifade edildi.

SDG ile Şam anlaştı: ABD'den ilk açıklamaSDG ile Şam anlaştı: ABD'den ilk açıklama

Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasında şunlara yer verildi:

"Anlaşmanın, Suriye halkının yanı sıra başta Suriye’nin komşuları olmak üzere tüm bölgenin güvenlik ve huzuruna katkı sağlamasını temenni ediyoruz.

Suriye’de 8 Aralık 2024 tarihinde başlayan ve ülkenin müreffeh bir geleceğe kavuşması için müstesna bir fırsat teşkil eden yeni dönem, bugün itibarıyla kritik bir aşamadan geçmektedir.

Sahadaki gerçeklerin idrak edilmesiyle birlikte, Suriye’nin geleceğinin terörden ve tefrikten değil; beraberlik, bütünleşme ve entegrasyondan geçtiğinin, ülkedeki tüm gruplar ve fertler tarafından tam manasıyla anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz.

Türkiye, Suriye Hükümeti’nin halkın rızasına dayalı kapsayıcı ve bütünleştirici bir icraat anlayışıyla sürdürdüğü terörle mücadele çabaları ile ülkenin yeniden inşasına yönelik çalışmalarını desteklemeye devam edecektir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Siyaset
CHP'nin emekliler için mücadelesi sürüyor! Nöbetteki Mahmut Tanal: Sorumluların adresi AKP ve Erdoğan'dır
CHP'nin emekliler için mücadelesi sürüyor! Nöbetteki Mahmut Tanal: Sorumluların adresi AKP ve Erdoğan'dır
Yeniden cezaevine gönderilmişti! Murat Çalık'ın avukatı isyan etti: Sağlık hakkı ihlal ediliyor
Yeniden cezaevine gönderilmişti! Murat Çalık'ın avukatı isyan etti: Sağlık hakkı ihlal ediliyor