Şam yönetimi Tabka'yı SDG'den aldı! Çatışmalar devam ediyor

Suriye’de, Şam’ın geçici yönetimi ile terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı SDG arasında entegrasyon görüşmeleri sürerken Halep krizinin ardından gerilim Fırat’ın doğusuna da taşındı. Suriye’nin geçici yönetimine bağlı ordusu, SDG’nin işgal ettiği Arap yoğunluklu bölgelere yönelik operasyonlarını arttırdı ve Ahmet Şara, ülkede yaşayan Kürtlere ilişkin yayınladığı kararname ile ülkede Kürt açılımını başlattı.

Suriye'de neler oluyor? SDG çekildi denmişti şimdi de PKK saldırdı denildi

4 SURİYE ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ!

Halep’te Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde kontrol sağlayan ordu, önceki gece Fırat’ın batısında yer alan Deyr Hafir ve Meskene’ye yönelik operasyon başlattı.

Terör örgütü tarafından yapılan açıklamada, kendilerine bapğlı birliklerin Fırat’ın batısından ayrılacağı ifade edilirken geçtiğimiz gün sabah saatlerinde ordu birlikleri Deyr Hafir’e girdikten sonra Meskene’ye hareket etti. Burada bölgeden ayrılmayan SDG unsurlarıyla çıkan çatışmada 4 Suriye askeri hayatını kaybetti.

Ordunun kontrolüne geçen Deyr Hafir ve Meskene’de halk, terör örgütü sembollerini yırtarak indirdi. Suriye Petrol Şirketi de bölgenin ele geçirilmesinin ardından El Rasafa ve Safyan petrol sahalarını devraldıklarını duyurdu. Aynı zamanda sağlık merkezleri de ele geçirildi.

ORDU RAKKA’YA YÜRÜYOR!

Suriye’nin geçici yönetimine bağlı ordusu, Fırat’ın doğusunda yer alan Rakka ve Tabka bölgesinin tamamını “savaş bölgesi” ilan etti ve Tabka kentini ele geçirdi. Tabka askeri havalimanı da kontrol altına alınırken Rajm el Ghazal, Ghanem al Ali ve Mansura köyleriyle Hajjana kampı da ele geçirildi.

Maadan bölgesinde ve civar köylerde sivillerin güvenliği için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İlerleyen saatlerde, Rakka şehrinin batı girişine kadar varıldı.

ABD “DİYALOG” ÇAĞRISINDA BULUNDU!

ABD’nin Ortadoğu’daki operasyonlarını yöneten ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da orduya, ‘saldırıları durdur’ çağrısı yaptı. Yapılan açıklamada, “Suriye’deki tüm taraflar gerginliğe son vermeli ve diyalog yoluyla çözüm aranmalı” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca CENTCOM, Suriye’de Aralık’ta Amerikalılara düzenlenen IŞİD pususu bağlantılı El Kaide liderini önceki gün öldürdüğünü açıldı.

MACRON’DAN SURİYE’YE: OPERASYONLARI DURDUR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, Suriye’nin geçici yönetimine operasyonları durdurma çağrısında bulundu. Macron, “IŞİD’e karşı yanımızda savaşanlara karşı savaşılmaz” sözlerini sarf etti. Macron, söz konusu açıklamasından önce, Suriye’de 10 Mart Mutabakatı’na uygun şekilde entegrasyon görüşmelerinin yeniden başlatılması çağrısı yapmıştı.

Son Dakika | SDG/YPG Halep'ten çekileceğini açıkladı

“ABD İLE İLETİŞİMDEYİZ”

CENTCOM ve Macron’un açıklamalarının ardından Suriye Dışişleri Bakanlığı da operasyonların gerekçesini tekrarladı. Bakanlık tarafından “SDG’ye karşı yürütülen operasyon, 10 Mart Anlaşması’nın uygulanması kabul edildiğinde duracaktır” ifadeleri kullanılırken “Amerika’nın tutumu, Suriye topraklarının birleştirilmesi konusundaki tutumumuzla uyumludur. SDG’ye karşı yürütülen askeri operasyonun hedeflerini açıklamak için Trump yönetimiyle iletişimimiz sürüyor” denildi.

KÜRTÇE KARARNAMESİ

Suriye’de, ordunun terör unsurlarına karşı askeri operasyonlarını arttırırken Ahmet Şara, geçtiğimiz gün yayımladığı kararnameyle Kürt vatandaşların Suriye’nin ulusal kimliğinin ayılmaz bir parçası olduğunu ifade etti. Söz konusu adım 10 Mart mutabakatına uygun bir şekilde atılırken Suriyeli Kürtlerin temsilcileri gelişmeleri olumlu nitelendirdi.

TOM BARACK SDG İLE GÖRÜŞTÜ!

Suriye’de ordu ile SDG arasında çatışmalar şiddetlenirken Irak’ın Erbil kentinde bulunan terör örgütü SDG lideri Mazlum Abdi, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi.

Görüşmede 10 Mart Anlaşmasının uygulanması ve Halep ile doğu kırsalındaki son çatışmalar ele alınırken toplantının ABD’nin Suriye hükümeti ve SDG arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik daha kapsamlı diplomatik çabalarının bir parçası olduğu değerlendirildi. Öte yandan Abdi, Erbil’de Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile de görüştü.