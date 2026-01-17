Son Dakika | Şam yönetimi Fırat’ın batısına girmeye başladı! SDG çekiliyor

Şam yönetimine bağlı ordu, Halep’in doğusunda yer alan Deyr Hafir’e askeri birlik sevk etti. Yerel kaynaklara göre ordu, sabah saatlerinde Humeyme köyü yönünden kente giriş yaptı. Toprak bariyerlerin kaldırılmasıyla birlikte Fırat Nehri'nin batı kıyısındaki bölgelere ilerleme başladı.

Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye, “Suriye ordusu birliklerinin ilk grupları, Deyr Hafir şehrinden başlayarak Fırat Nehri'nin batı bölgesine giriş yapmaya başladı” bilgisini paylaştı.

SDG ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLADI

SDG lideri Mazlum Abdi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Dost ülkelerden ve arabuluculardan gelen çağrılar, entegrasyon sürecini tamamlama konusundaki iyi niyetimiz ve 10 Mart anlaşmasının şartlarını uygulama taahhüdümüz doğrultusunda, iki gündür saldırı altında olan Halep'in doğusundaki mevcut temas bölgelerinden yarın sabah saat 07.00 itibarıyla Fırat'ın doğusundaki bölgelere yeniden konuşlanmaya karar verdik.”

Bu açıklamanın ardından SDG güçleri Deyr Hafir’den çekilmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren bölgeyi terk eden SDG unsurlarının yerine Suriye ordusu birlikleri konuşlandırıldı.

Suriye Savunma Bakanlığı, SDG’nin çekilme kararını olumlu karşıladıklarını belirtti. Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Bakanlık, tüm teçhizat ve personel dahil olmak üzere bu geri çekilmenin Fırat'ın doğu kıyısına tamamlanmasını yakından takip edeceğini teyit ediyor. Bu, Suriye Arap Ordusu birliklerinin bu bölgelere konuşlandırılmasıyla eş zamanlı olarak gerçekleşecek ve bu bölgelerin güvenliğinin sağlanması, devlet egemenliğinin kurulması, sakinlerin evlerine ve köylerine güvenli ve hızlı bir şekilde dönmelerinin ve devlet kurumlarının faaliyetlerinin yeniden başlamasının yolunun açılmasıyla eş zamanlı olacaktır.”

Şam yönetimi, 13 Ocak’ta Deyr Hafir ve Meskene bölgelerini “kapalı askeri bölge” ilan ettiğini duyurmuştu. Sivillerin güvenli tahliyesi için M15 kara yolunda insani koridor açılmıştı.

Suriye'de Kürtçe ulusal dil, Nevruz resmi bayram oldu!

SURİYE'DE KÜRTÇE ULUSAL DİL OLDU

Şam yönetimi, operasyon süreciyle eş zamanlı olarak Kürtlerin haklarını tanıyan yeni bir kararnameyi duyurdu. Suriye'nin geçici yönetiminin Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara tarafından yayımlanan kararnameyle Kürt vatandaşlara ilişkin şu düzenlemeler getirildi:

Kürtler, Suriye halkının “temel ve asli bir parçası” olarak tanındı.

Kürtçe, ulusal dil ilan edildi. Kürt nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde okullarda seçmeli ders olarak öğretilebilecek.

1962 nüfus sayımı sonrası kaydı kapalı olan Kürtlere vatandaşlık hakkı verildi.

Nevruz, tüm ülkede ücretli resmî tatil ilan edildi.

Ayrımcılık ve dışlamaya karşı yasal düzenlemeler getirildi.

Şara, televizyonda yaptığı açıklamada “Kürtleri bu ulusu inşa etmeye aktif olarak katılmaya davet ediyorum” dedi ve haklarını garanti altına alma sözü verdi.

Şam yönetimi ile SDG arasında 10 Mart 2025’te imzalanan mutabakatta, SDG’nin kontrolündeki bölgelerin yıl sonuna kadar merkezi yönetime entegre edilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak mutabakatın uygulanmasında sorunlar yaşandı ve zaman zaman çatışmalar patlak verdi. Geçtiğimiz hafta Halep’te iki mahallede Suriye ordusu ile SDG arasında sıcak temas yaşanmıştı.

Kararname, son çatışmaların ardından Şam yönetiminin Kürtlerle yeni bir uzlaşma arayışında olduğunu gösteren bir adım olarak yorumlandı