Rusya’dan Ukrayna ile müzakere açıklaması!
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna ile yürüttüğü müzakerelerin devam etmesini beklediğini ifade etti ve “Henüz kesin bir tarih belirlenmedi” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Fransa ile teknik düzeyde bazı görüşmeler yaptıklarını ifade ederek “Bu temaslar, istenirse ve gerekli görülürse, en üst düzeyde hızlı bir diyalog kurulmasına yardımcı olacaktır. Şu ana kadar bu isteğin var olduğuna dair herhangi bir işaret almadık. Ancak Sayın Macron'un Rusya ile ilişkiler kurma ihtiyacına ilişkin açıklamaları dikkatimizi çekti. Bu tür açıklamaları takdir ediyoruz.” dedi.

“SORUNLAR KENDİLİĞİNDEN ÇÖZÜLMEYECEK”

“İlişkilerimizi sıfıra indirgemenin mantıksız, verimsiz ve tüm taraflar için zararlı olduğunu uzun zamandır belirtiyoruz” sözlerini sarf eden Peskov, Rusya’nın her zaman diyaloğun sürdürülmesinden yana olduğunu söyleyerek “Bizce bu, en acil ve karmaşık sorunların çözümüne yardımcı olabilir. Bu sorunlar kendiliğinden çözülmeyecek ve çatışma da çözüme kavuşturulmalarına yardımcı olmayacak” ifadelerini kullandı.

“MÜZAKERELERİN DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ”

Peskov, Ukrayna konusunda Abu Dabi’de ABD ile yürütülen müzakereler hakkında ise “Henüz kesin bir tarih belirlenmedi ancak yine de bunun yakında devam etmesini bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde bir televizyon programında bölgede nükleer silah kapasitesi edinilmesinin diğer ülkeleri bu yarışa zorlayabileceği yönündeki değerlendirmesine ilişkin de konuşan Peskov, "Nükleer silahların yayılmasını önleyen mevcut rejim, nükleer güvenliğin temel taşı” açıklamasında bulundu.

