ABD ve Rusya hattında kritik uzlaşı: Nükleer silahta gayriresmi devam kararı

ABD ve Rusya hattında kritik uzlaşı: Nükleer silahta gayriresmi devam kararı
Yayınlanma:
Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya, küresel güvenlik mimarisinin en önemli sütunlarından biri olan ve süresi dolan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (New START) konusunda kritik bir mutabakata vardı. Taraflar, 1991 yılından bu yana süregelen yasal çerçeveyi resmen uzatmasalar da, anlaşma şartlarına "gayriresmi" olarak uyum sağlama konusunda el sıkıştı.

Sürecin detaylarına ilişkin ilk açıklama Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov’dan geldi. Peskov, Washington ve Moskova’nın yeni bir anlaşma metni üzerinde müzakerelere başlayacağını doğrularken, bu süreç tamamlanıp yeni imza atılana kadar geçecek sürede eski anlaşma şartlarına sadık kalınacağını bildirdi.

Peskov ayrıca, bu hassas konunun Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi’de gerçekleştirilen görüşmelerde taraflarca masaya yatırıldığını ve prensipte anlaşmaya varıldığını duyurdu.

BEYAZ SARAY: STATÜKO KORUNACAK

Rusya kanadından gelen açıklamalar Beyaz Saray tarafından da teyit edildi. Bir ABD’li yetkili, her iki süper gücün de anlaşma şartlarını koruma niyetinde olduğunu belirtti. Yetkili, mevcut durumu şu sözlerle özetledi:

"Daha fazla nükleer silah üretmeye ve yeniden silahlanmaya başlama planı yok, yani statükonun devam ettiğini söyleyebiliriz."

SOĞUK SAVAŞ'TAN GÜNÜMÜZE: START MİRASI

İki ülke arasındaki nükleer denge arayışı, 1991 yılında ABD ve Sovyetler Birliği arasında imzalanan orijinal START Anlaşması'na dayanıyor. O dönemde her iki tarafın 6 binden fazla nükleer savaş başlığı konuşlandırmasını yasaklayan bu tarihi adım, yerini 2010 yılında Prag’da imzalanan New START’a bıraktı.

Dönemin ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev tarafından 8 Nisan 2010’da hayata geçirilen New START, nükleer envanterde şu sınırlamaları zorunlu kılıyordu:

  • Füze ve bombardıman uçağı sınırı: Her iki taraf için konuşlandırılmış ve kullanıma hazır en fazla 700 adet.
  • Savaş başlığı sınırı: Toplamda en fazla 1.550 adet nükleer savaş başlığı.

Rusya'dan korkutan 'nükleer' uyarı! 'Tarihte ilk kez' dedilerRusya'dan korkutan 'nükleer' uyarı! 'Tarihte ilk kez' dediler

ASKIYA ALMA KARARI VE ŞUBAT 2026 VURGUSU

Başlangıçta 2021 yılında sona ermesi planlanan New START, daha önce 5 yıl süreyle uzatılmıştı. Ancak süreç, Şubat 2023’te Rusya’nın aldığı kararla sekteye uğradı. Moskova yönetimi, anlaşmanın uygulanmasında tatmin edici olmayan durumlar olduğunu ve ABD’nin "anlaşmanın temel ilke ve anlayışlarına aykırı, kesinlikle kabul edilemez adımlar attığını" öne sürerek katılımını askıya almıştı.

Buna rağmen Rusya, askıya alma kararına şerh düşerek, anlaşmanın geçerlilik süresinin dolacağı Şubat 2026 tarihine kadar öngörülen sınırlamalara bağlı kalacağını taahhüt etmişti. Son varılan mutabakat ile bu taahhüt, karşılıklı ve gayriresmi bir uzlaşıya dönüşmüş oldu.

Bu konuyla ilgili daha derinlemesine bir analiz yapmamı veya New START anlaşmasının teknik detaylarını karşılaştırmalı bir tablo olarak sunmamı ister misiniz?

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

İstanbul barajlarında yükseliş var ama tablo hala kritik
İstanbul barajlarında yükseliş var ama tablo hala kritik
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Saran dev imzayı attı: Resmen açıklandı
Resmen açıklandı
Saran dev imzayı attı
Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Kalyon ve Cengiz Suriye yolunda! 7 milyarlık projeyi Bakan Bayraktar duyurdu
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Türkiye
Polis memurunu döverek katletmişlerdi! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
Polis memurunu döverek katletmişlerdi! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
Oyun oynarken gelen ölüm! 4 yaşındaki çocuk kurtarılamadı!
Oyun oynarken gelen ölüm! 4 yaşındaki çocuk kurtarılamadı!
Sadece 2 kişinin yaşadığı köyde muhtar öldü: Eşi de terk ediyor!
Sadece 2 kişinin yaşadığı köyde muhtar öldü: Eşi de terk ediyor!