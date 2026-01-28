Rusya-Ukrayna savaşında asker zayiatı 2 milyona yaklaştı

Washington'daki Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) tarafından salı günü yayımlanan yeni bir araştırma, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin dördüncü yılına yaklaşırken insani kayıpların boyutunu ortaya koydu.

KAYIP RAKAMLARI 2 MİLYONA YAKLAŞIYOR

Araştırmaya göre, bu bahar itibarıyla ölen, yaralanan veya kaybolan toplam asker sayısı iki milyona ulaşacak. Araştırma, yaklaşık 1.2 milyon Rus askeri ile 600 bine yakın Ukrayna askerinin bu kategorilerde yer aldığını iddia ediyor.

Resmi rakamların eksik bildirilmesi nedeniyle kesin sayıyı tespit etmek zor olsa da çalışma, Amerikan ve İngiliz hükümet tahminleri de dahil çeşitli kaynaklara dayandırılıyor.

RUSYA UKRAYNA’NIN YÜZDE 20’SİNİ KONTROL EDİYOR

CSIS'in aktardığı verilere göre, Rusya Ocak 2024'ten bu yana Ukrayna topraklarının yüzde 1,5'ini daha ele geçirerek toplamda ülkenin yaklaşık yüzde 20'sini işgal etti. Soğuk kış koşullarının ilerlemeyi yavaşlattığı doğu cephesinde, özellikle Luhansk ve Donetsk bölgelerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

SAVAŞ TAKTİKLERİNDE DEĞİŞİM

Her iki taraf da taktiklerini önemli ölçüde değiştirdi. Havadaki dron tehdidi nedeniyle Rusya, büyük zırhlı araç hareketlerini kısıtlayarak daha küçük, motosikletli veya yaya gruplarla sızma harekâtlarına ağırlık veriyor. Ukrayna tarafı ise dron operatörleri vasıtasıyla kar üzerindeki izleri takip ederek bu grupları tespit etmeye çalışıyor.

RUSYA, UKRAYNA VE ABD GÖRÜŞMELERİ SONRASI YAYIMLANDI

Bu yüksek kayıp rakamları, Rusya, Ukrayna ve ABD yetkilileri arasında cumartesi günü yapılan nadir üçlü görüşmelerin ardından açıklandı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtirken, Kremlin Sözcüsü Peskov önümüzdeki hafta yeniden bir araya gelineceğini duyurdu. ABD ve Ukrayna'nın revize edilmiş bir barış planının büyük kısmında uzlaştığı, ancak Rusya'nın tutumunun belirsizliğini koruduğu aktarılıyor.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN BU YANA İLK

Çalışma, Rusya'nın kayıplarının boyutuna dikkat çekerek, Şubat 2022'deki işgal emrinden bu yana ölen Rus askeri sayısının 325 bine yaklaştığını belirtti. Araştırmada, “İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hiçbir büyük güç bu kadar çok kayıp veya ölüm vermedi” ifadelerine yer verildi.