Rus öğretmen 100 bin lira maaş vaadiyle Afrikalı erkekleri Ukrayna’da ölüme göndermiş!

NATO’nun verilerine göre Rusya, 2022 yılında başlayan Ukrayna Savaşı’nda bugüne dek 1 milyondan fazla asker kaybı verdi. Söz konusu kayıplar, hayatını kaybeden askerin yanı sıra, artık savaşamayacak duruma gelenleri de kapsamakta. NATO, sadece 2025 yılının aralık ayında 25 bin Rus askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Söz konusu raporlarda, Rusya’nın cephedeki insan gücü açığını kapatmak amacıyla Arap ülkeleri ile Afrika’dan yoksul erkekleri çeşitli vaatlerle kandırdığı ve Ukrayna’da savaşa gönderildiği iddia edildi. Bu süreçte, yabancı savaşçı temin eden Rus vatandaşlarıyla iş birliği yapıldığı da iddialar arasında yer aldı.

YABANCI ERKEKLERİ KANDIRARAK SAVAŞA GÖNDERDİ!

BBC ve İngiliz basınından Daily Mail’in haberlerine göre, Polina Alexandrovna Azarnykh isimli Rus vatandaşının, devletten aldığı yüksek miktardaki ödemeler karşılığında yabancı savaşçılar temin ettiği iddia edildi. Azarnykh’nin, bu faaliyetleri uzun süredir devam ettirdiği de kaydedildi.

Daha önce yabancı öğrencilerin eğitim amacıyla Moskova’ya gelmesine yardımcı olan bir Facebook grubunu yöneten Azarnykh’nin, ilerleyen süreçte Rus Ordusu için yabancı savaşçı bulmaya başladığı ileri sürüldü.

Ukrayna-Rusya savaşında kritik görüşme tarihi belli oldu

Bu amaçla Telegram üzerinden bir kanal açan kadının, Arap ülkeleri ve Afrika’daki yoksul gençlere para, iş imkânı ve Rusya vatandaşlığı gibi vaatlerde bulunarak onları ülkeye çektiği iddia edilirken bu sözlerin yerine getirilmediği ve kandırılan yabancıların ise Ukrayna’daki çatışmalarda ön cephelere gönderildiği öne sürüldü.

CANLI BOMBA OLARAK KULLANDILAR İDDİASI!

40 yaşında olduğu ve eskiden öğretmenlik yaptığı ifade eden Azarnykh’nin Telegram kanalında çoğunluğu Arap ve Afrikalılardan oluşan yaklaşık 21 bin abonesi bulunduğu belirtilirken kadının, bu faaliyetler karşılığında yaklaşık 120 milyon TL’ye yakın gelir elde ettiği, en az 500 yabancının Rus Ordusu’na katılmasını sağladığı ileri sürüldü.

ABD-Rusya arasında kritik Ukrayna görüşmesi

Daily Mail gazetesinde yer alan bir başka haberde ise, Afrika’dan Rus Ordusu’na getirilen Francis isimli paralı askerin yaşadıkları da aktarıldı ve Francis’in canlı bomba olarak kullanıldığı iddia edildi. Francis’e, Rus askerlerinin üzerine bomba bağlayarak alay ettiği ve Ukrayna hedeflerine doğru gönderdiği Francis’in akıbetinin bilinmediği öne sürüldü.

Francis’in kandırılarak veya para karşılığında Rusya’nın savaş sistemine dahil edilen 131 farklı ülkeden gelen binlerce yabancıdan yalnızca biri olduğu ifade edildi. Aynı şekilde eğitim amacıyla Rusya’ya giden gençlerin de bu savaş mekanizmasının içine sürüklendiği iddia edildi.

BBC’nin haberinde yer alan Suriyeli Ömer ve Habib ise Rus ordusundan kaçmayı başardıkları için kendilerini şanslı saydıklarını söylerken aynı koşullarda cepheye gönderilen birçok arkadaşlarının hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.