ABD-Rusya arasında kritik Ukrayna görüşmesi

ABD-Rusya arasında kritik Ukrayna görüşmesi
Yayınlanma:
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un da dahil olduğu heyet Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna konulu bir görüşme yaptı. Görüşme Moskova’da yapıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Moskova'da bir araya geldi. Yaklaşık üç buçuk saat süren görüşmenin ana gündem maddesi Ukrayna oldu.

MOSKOVA’DA GÖRÜŞTÜLER

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında Moskova'da bir görüşme gerçekleştirildi.

Eski Ukrayna Başbakanı Yuliya Timoşenko serbest bırakıldıEski Ukrayna Başbakanı Yuliya Timoşenko serbest bırakıldı

KREMLIN VE BEYAZ SARAY HEYETLERİ KATILDI

Toplantıda ABD heyetini Steve Witkoff'un yanı sıra Trump’ın damadı Jared Kushner ve ABD Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum temsil ederken, Rus tarafında ise Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev hazır bulundu.

Ukrayna-Rusya savaşında kritik görüşme tarihi belli olduUkrayna-Rusya savaşında kritik görüşme tarihi belli oldu

UKRAYNA SÜRECİ ELE ALINDI

Yaklaşık üç buçuk saat süren görüşmede taraflar, Ukrayna'daki krizin çözüm sürecine ilişkin konuları ele aldı ve müzakerelerde bulundu.

Kaynak:AA

İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
Doğalgaz fiyatları uçtu vatandaş isyan etti
Dünya
ABD ordusu Suriye’den çekilecek iddiası
ABD ordusu Suriye’den çekilecek iddiası
AB Grönland krizi sonrası acil toplandı: ABD ile ilişkilerimiz büyük darbe aldı
AB Grönland krizi sonrası acil toplandı: ABD ile ilişkilerimiz büyük darbe aldı