ABD-Rusya arasında kritik Ukrayna görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Moskova'da bir araya geldi. Yaklaşık üç buçuk saat süren görüşmenin ana gündem maddesi Ukrayna oldu.

MOSKOVA’DA GÖRÜŞTÜLER

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında Moskova'da bir görüşme gerçekleştirildi.

Eski Ukrayna Başbakanı Yuliya Timoşenko serbest bırakıldı

KREMLIN VE BEYAZ SARAY HEYETLERİ KATILDI

Toplantıda ABD heyetini Steve Witkoff'un yanı sıra Trump’ın damadı Jared Kushner ve ABD Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum temsil ederken, Rus tarafında ise Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev hazır bulundu.

Ukrayna-Rusya savaşında kritik görüşme tarihi belli oldu

UKRAYNA SÜRECİ ELE ALINDI

Yaklaşık üç buçuk saat süren görüşmede taraflar, Ukrayna'daki krizin çözüm sürecine ilişkin konuları ele aldı ve müzakerelerde bulundu.