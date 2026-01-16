Eski Ukrayna Başbakanı Yuliya Timoşenko serbest bırakıldı

Eski Ukrayna Başbakanı ve Ana Vatan (Batkivşina) Partisi lideri Yuliya Timoşenko, milletvekillerine rüşvet teklif etme suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Ukrayna Yüksek Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi, Timoşenko’nun kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

767 BİN DOLAR KEFALET KARŞILIĞINDA SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme tarafından Timoşenko’nun serbest bırakılmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Timoşenko’nun duruşmasının gerçekleştirildiği, Timoşenko’nun yaklaşık 767 bin dolar kefalet karşılığında serbest bırakıldığı bildirildi.

Yargılamanın devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Timoşenko’ya Kiev dışına çıkış yasağı getirildiği ifade edildi.

Trump Zelenski'yi indirmek için düğmeye bastı

TİMOŞENKO SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Timoşenko ise hakkındaki suçlamaları reddederek, dosyadaki kanıtların sahte olduğunu savunuyor.

Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu ile Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Timoşenko, Ukrayna Parlamentosu’ndaki bazı milletvekillerine rüşvet teklif etmekle suçlanıyor.