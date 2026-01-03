Rusya savaşın ilk yılından beri en büyük toprak kazanımına imza attı

Ukrayna-Rusya savaşındaki son duruma göre, Rus ordusu 2025 yılında Ukrayna topraklarının 5.600 kilometrekareden fazlasını kontrol altına aldı. Bu, 2022'den bu yana bir yılda kaydedilen en yüksek ilerleme olarak kayda geçti.

RUSYA'NIN 2025'TEKİ TOPRAK KAZANIMLARI

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW) verileri, Rusya'nın geçen yıl ele geçirdiği alanın, ülkenin toplam yüzölçümünün yaklaşık %1'ine denk geldiğini gösterdi. Bu rakam, önceki iki yılın toplam kazanımından fazla olsa da, Rusya'nın 2022'de işgal ettiği 60.000 kilometrekarelik geniş alanın gerisinde kaldı.

KIEV'DE GÜVENLİK GÖRÜŞMELERİ

Rus üstünlüğü devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaklaşık 15 ülkenin güvenlik danışmanlarının katılacağı önemli bir görüşmenin cumartesi günü Kiev'de yapılacağını açıkladı. Toplantıya AB ve NATO temsilcileri fiziken katılırken, ABD heyeti video konferans yoluyla bağlanacak.

Rusya Ukrayna'da AVM'yi hedef aldı: 20'den fazla yaralı

Avrupa’da savaş çanları çalıyor! Putin’e saldırı iddiasından sonra Rusya’dan nükleer hamle

ZELENSKI'DEN ÜST DÜZEY GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Zelenski, cuma günü askeri istihbarat şefi Kyrylo Budanov'u baş danışman olarak atadı. Budanov'un yerine, dijital dönüşüm bakanı Mykhailo Fedorov'un savunma bakanlığına getirilmesi planlanıyor. Bu atamalar, kasım ayında yolsuzluk soruşturması nedeniyle istifa eden eski Genelkurmay Başkanı'nın ardından geldi.

HARKİV'E SALDIRI İDDİASI

Öte yandan Moskova, gece boyunca hava saldırılarını sürdürdü. Harkiv kentindeki bir yerleşim bölgesine düzenlenen son saldırıda, üç yaşındaki bir çocuk dahil en az iki kişi öldü ve 25 kişi yaralandı. Zelenski saldırıyı "iğrenç" olarak nitelendirdi. Rusya ise saldırıyı reddederek patlamanın Ukrayna mühimmatından kaynaklandığını iddia etti. Ayrıca, cephe bölgelerinden 3.000'den fazla çocuk ve ailesinin tahliye edildiği bildirildi.