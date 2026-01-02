Rusya Ukrayna'da AVM'yi hedef aldı: 20'den fazla yaralı

Yayınlanma:
Rusya'dan Ukrayna'nın Harkiv kentine düzenlenen füze saldırısında bir AVM yerle bir olurken, 20'den fazla kişi yaralandı.

Ateşkes görüşmelerinin tıkanması ile Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmaların şiddeti de artıyor. Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv kentine düzenlediği saldırıda füzelerden birinin 5 katlı bir binaya isabet etmesi sonucu en az 25 kişi yaralandı.

aa-20260102-40144797-40144796-ukrayna-rusyanin-harkive-duzenledigi-hava-saldirisi-sonucu-15-kisi-yaralandi-frame-at-0m15s.jpg

RUSYA'DAN ATEŞLENEN FÜZE AVM'YE İSABET ETTİ

Rusya'dan ateşlenen balsitik füzelerden biri Harkiv'deki 5 katlı bir binaya isabet etti. Saldırı sonucu en az 25 kişi yaralandı.

Harkiv Bölge Valisi Oleh Syniehubov, yaptığı açıklamada, "Harkiv merkezinde füze saldırıları beş katlı bir alışveriş merkezini neredeyse tamamen yıktı" ifadelerini kullanarak, iki balistik füzenin bölgeye isabet ettiğini belirtti.

aa-20260102-40144797-40144796-ukrayna-rusyanin-harkive-duzenledigi-hava-saldirisi-sonucu-15-kisi-yaralandi-frame-at-0m45s.jpg

EN AZ 25 KİŞİ YARALANDI

Kurtarma ekipleri olay yerinde olduğunu aktaran Syniehubov, yaralanan 25 kişinin 16'sının hastanede olduğunu ve birinin durumunun kritik olduğunu söyledi.

Kaynak:AA

