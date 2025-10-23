Rus uçakları Avrupa hava sahasına girdi! NATO harekete geçti

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nausėda, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya'ya ait savaş uçaklarının Litavanya hava sahasını ihlal ettiğini söyledi.

Rusya Avrupa ülkelerine girmişti: NATO savaş jetlerini kaldırıyor!

RUS UÇAKLARI AVRUPA HAVA SAHASINA GİRDİ

"Bu akşam Rus askeri uçakları Litvanya hava sahasını ihlal etti" diyen Litvanya Cumhurbaşkanı Avrupa'nın hava savunma hazırlığını güçlendirmesi gerektiğini vurgulayarak yaptığı açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bu akşam Rus askeri uçakları Litvanya hava sahasını ihlal etti. Bu, uluslararası hukukun ve Litvanya'nın toprak bütünlüğünün açık bir ihlalidir. Avrupa'nın hava savunma hazırlığını güçlendirmenin önemini bir kez daha teyit ediyor."

This evening, Russian military planes violated Lithuanian air space. This is a blatant breach of international law and territorial integrity of Lithuania. Once again, it confirms the importance of strengthening European air defence readiness.@LithuaniaMFA will summon Russian… pic.twitter.com/0GS6OrKaRx October 23, 2025

NATO JETLERİ HAREKETE GEÇTİ

Kaliningrad'dan havalanan Rus uçaklarının Avrupa hava sahasını ihlal etmesinin ardından NATO güçleri harekete geçti.

İngiliz Mirror Gazetesi'nde yer alan habere göre; NATO'ya ait iki İspanyol Eurofighter uçağı bölgede konuşlandı.