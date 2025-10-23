Rus uçakları Avrupa hava sahasına girdi! NATO harekete geçti

Rus uçakları Avrupa hava sahasına girdi! NATO harekete geçti
Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nausėda, Rus jetlerinin Avrupa hava sahasına girdiğini açıkladı. Bunun üzerine NATO'ya ait jetlerin harekete geçtiği belirtildi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nausėda, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya'ya ait savaş uçaklarının Litavanya hava sahasını ihlal ettiğini söyledi.

RUS UÇAKLARI AVRUPA HAVA SAHASINA GİRDİ

"Bu akşam Rus askeri uçakları Litvanya hava sahasını ihlal etti" diyen Litvanya Cumhurbaşkanı Avrupa'nın hava savunma hazırlığını güçlendirmesi gerektiğini vurgulayarak yaptığı açıklamasında şunlara yer verdi:

  • "Bu akşam Rus askeri uçakları Litvanya hava sahasını ihlal etti. Bu, uluslararası hukukun ve Litvanya'nın toprak bütünlüğünün açık bir ihlalidir. Avrupa'nın hava savunma hazırlığını güçlendirmenin önemini bir kez daha teyit ediyor."

NATO JETLERİ HAREKETE GEÇTİ

Kaliningrad'dan havalanan Rus uçaklarının Avrupa hava sahasını ihlal etmesinin ardından NATO güçleri harekete geçti.

İngiliz Mirror Gazetesi'nde yer alan habere göre; NATO'ya ait iki İspanyol Eurofighter uçağı bölgede konuşlandı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

