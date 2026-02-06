Rus generale Moskova'da suikast girişimi!

Rusya'nın başkenti Moskova'da, General Vladimir Alekseev'e konutunda suikast girişiminde bulunuldu.

RUS GENERAL HASTANEYE KALDIRILDI!

Alekseev’e suaikast girişiminde bulunan kişi ya da kişilerin, generale ateş açmalarının ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Alekseev ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganların, Alekseev'in sırt bölgesine defalarca ateş açtığı bildirildi.

SALDIRIYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Ağır suçları soruşturan Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin, Rus Genelkurmayı’nda üst düzey görevde bulunan General Vladimir Alekseyev’e birkaç el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığı aktarıldı.

Açıklamada, "Mağdur hastaneye kaldırılmıştır" ifadeleri kullanılırken saldırının nedeni ve saldırının kimliğine ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Son dakika | Moskova'da Rus generale bombalı suikast!

EVİNDEN ÇIKTIĞI SIRADA SALDIRIYA UĞRADI

Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko tarafından yapılan açıklamada da, Alekseev’in evinden çıktığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradığı bildirildi.

ÜST DÜZEY İSTİHBARAT KOMUTANI!

Vladimir Alekseev’in Rusya için önemli bir askeri figür olduğu bilinirken Alekseev, Suriye savaşındaki faaliyetleri nedeniyle Rusya Federasyonu kahramanı unvanı kazanmıştı. 2023 yılında ise paralı asker Prigojin'in isyanı sırasında müzakere heyetinde bulunmuştu.

Alekseev ayrıca Rusya'nın Ukrayna'dan sorumlu üst düzey askeri istihbarat komutanı olarak biliniyor.