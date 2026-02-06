Rus generale Moskova'da suikast girişimi!

Rus generale Moskova'da suikast girişimi!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Rusya'nın başkenti Moskova'da General Vladimir Alekseev’e silahlı saldırı düzenlendi. Alekseev’in hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Rusya Soruşturma Komitesi, yaşanan saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, General Vladimir Alekseev'e konutunda suikast girişiminde bulunuldu.

RUS GENERAL HASTANEYE KALDIRILDI!

Alekseev’e suaikast girişiminde bulunan kişi ya da kişilerin, generale ateş açmalarının ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Alekseev ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganların, Alekseev'in sırt bölgesine defalarca ateş açtığı bildirildi.

rus-general.png

SALDIRIYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Ağır suçları soruşturan Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin, Rus Genelkurmayı’nda üst düzey görevde bulunan General Vladimir Alekseyev’e birkaç el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığı aktarıldı.

Açıklamada, "Mağdur hastaneye kaldırılmıştır" ifadeleri kullanılırken saldırının nedeni ve saldırının kimliğine ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Son dakika | Moskova'da Rus generale bombalı suikast!Son dakika | Moskova'da Rus generale bombalı suikast!

EVİNDEN ÇIKTIĞI SIRADA SALDIRIYA UĞRADI

Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko tarafından yapılan açıklamada da, Alekseev’in evinden çıktığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradığı bildirildi.

ÜST DÜZEY İSTİHBARAT KOMUTANI!

Vladimir Alekseev’in Rusya için önemli bir askeri figür olduğu bilinirken Alekseev, Suriye savaşındaki faaliyetleri nedeniyle Rusya Federasyonu kahramanı unvanı kazanmıştı. 2023 yılında ise paralı asker Prigojin'in isyanı sırasında müzakere heyetinde bulunmuştu.

Alekseev ayrıca Rusya'nın Ukrayna'dan sorumlu üst düzey askeri istihbarat komutanı olarak biliniyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
‘Bir şeyiniz yok’ dediler, bizi gönderdiler
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı: Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu: Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu
Diploma iptal kararına referans gösterilen profesör: 35 yıl sonra iptal edilemez
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
"Yılın altın vuruşu olacak!"
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!
Yeni metali belli oldu!
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu
Dünya
Trump ayağını gazdan çekmiyor! 'Kiliseleri ahır yaptılar' demek üzere
Trump ayağını gazdan çekmiyor! 'Kiliseleri ahır yaptılar' demek üzere
Suriye devlet televizyonu ilk kez Kürtçe yayın yaptı
Suriye devlet televizyonu ilk kez Kürtçe yayın yaptı