RSF gazetecilere yönelik savaş suçlarından İsrail’i DCM'ye beşinci kez şikayet etti

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrail ordusunun Gazze’de medya çalışanlarını kasten hedef aldığına ilişkin yeni kanıtlarla Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) başvurdu. Örgüt, Mayıs 2024-Ağustos 2025 arasında en az 30 gazetecinin saldırıya uğradığını, bunlardan 25’inin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrail ordusunun Gazze’de gazetecilere yönelik savaş suçlarına ilişkin UCM’ye beşinci kez başvuruda bulundu. RSF, daha önce sunduğu dosyalara yeni kanıtlar ekleyerek, İsrail’in medya çalışanlarını kasten hedef aldığına ve asılsız bir şekilde “terörist” olarak yaftaladığına dair örnekleri mahkemeye taşıdı.

RSF’nin raporuna göre, Mayıs 2024 ile Ağustos 2025 arasında en az 30 gazeteci saldırıya uğradı; bunlardan 25’i hayatını kaybetti, 5’i yaralandı. Raporda, bu saldırıların çoğunda gazetecilerin doğrudan mesleklerini icra ettikleri için hedef alındığı vurgulandı. RSF, “İsrail’in rutin hale gelen iftira kampanyalarıyla Filistinli gazetecileri terörist olarak yaftaladığını ve bu yolla saldırıları meşrulaştırmaya çalıştığını” belirterek bunu “Gazze’deki suçların üstünü örtmek için kullanılan utanç verici bir taktik” olarak niteledi.

Örgütün Savunuculuk ve Destek Direktörü Antoine Bernard, “Gazetecilere yönelik suçların failleri hâlâ cezasız kalıyor. UCM, tehditlere ve baskılara rağmen görevini yerine getirmeli. Gazetecilere karşı işlenen suçlar cezalandırılmalıdır” dedi.

RSF’nin son başvurusunu, 24 Eylül’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında düzenlenen ve 20’den fazla ülke temsilcisinin katıldığı toplantının hemen ardından yaptığı açıklandı.

GAZETECİLERİN AİLELERİ DE HEDEF OLDU

RSF’nin başvurusunda, İsrail saldırılarının yalnızca gazetecileri değil, onların yakınlarını da hedef aldığı bilgisi yer aldı.

Gazeteci Ola el-Dahdouh (28), 31 Mayıs 2024’te İsrail hava saldırısında yaşamını yitirdi. Olayda 18 aylık oğlu ve eşi yaralanırken eniştesi öldü.

Muhammed İssa Ebu Saada (31), 6 Ağustos 2024’te füzeyle hedef alındı; ailesinden birkaç kişi de hayatını kaybetti.

Gazeteci Fatima Hassouna (25), 16 Nisan 2025’te evine yapılan saldırıda öldürüldü; hamile kız kardeşi Alaa da yaşamını yitirdi.

Muhammed Cabir el-Karinavi’nin (30) eşi ve üç çocuğu da saldırıda öldü.

Hassan Hamad (19), 6 Ekim 2024’te evine yapılan saldırıda öldürüldü; kardeşi yaralandı.

GAZETECİLERİN MEKANLARI DA VURULDU

RSF ayrıca, kuşatma altındaki Gazze’de gazetecilerin bulunduğu bilinen alanların da hedef alındığını bildirdi. İnternet erişimi sağlayan kafe ve restoranlar, gazetecilerin kaldığı çadırlar ve El-Nasır Hastanesi vuruldu. Yahya Sobeih, Moamen Ebu Alouf ve Ahmad el-Louh, “çifte bombardıman” olarak tanımlanan saldırılarda yaşamını yitirdi. İkinci bombardımanda kurtarma ekipleri ve gazeteciler doğrudan hedef alındı.