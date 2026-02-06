Rönesans ustasının nadir çizimi rekor fiyata satıldı

Rönesans ustası Michelangelo Buonarroti’ye ait olduğu belirlenen ender bir çizim, Christie’s New York’ta düzenlenen müzayedede 29 milyon 337 bin dolara alıcı buldu. Satış, sanatçının çizimleri arasında bugüne kadar ulaşılan en yüksek fiyat olarak kayıtlara geçti.

Kırmızı tebeşirle hazırlanan eser, Michelangelo’nun Vatikan’daki Sistine Şapeli tavanında yer alan Libyalı Sibylla figürü için yaptığı ön çalışmalar arasında yer aldı. Uzmanlar, çizimin 1511–1512 yılları arasında üretildiğini belirtti.

TEKNİK İNCELEMELERLE DOĞRULANDI

Christie’s uzmanları tarafından gerçekleştirilen teknik ve sanatsal analizlerde, kızılötesi görüntüleme yöntemleri kullanıldı. Eser, Metropolitan Museum of Art ile Uffizi Galerisi koleksiyonlarında bulunan benzer Michelangelo çizimleriyle karşılaştırıldı. Yapılan incelemelerin ardından çizimin sanatçıya ait özgün bir çalışma olduğu teyit edildi ve müzayede listesine alındı.

TAHMİNLERİN ÇOK ÜZERİNDE SATILDI

“Libyalı Sibylla’nın Ayağı için Etüt” adıyla satışa çıkarılan eser için 1,5–2 milyon dolar arasında bir fiyat öngörülmüştü. Ancak açık artırma sürecinde artan ilgiyle birlikte çekiç fiyatı 23,1 milyon dolara ulaştı. Alıcı primi eklendiğinde toplam satış bedeli 29 milyon 337 bin dolar oldu.

ÖZEL KOLEKSİYONLARDA SON DERECE NADİR

Uzmanlara göre Michelangelo’nun hazırlık çizimlerinin büyük bölümü günümüze ulaşmadı. Sanatçıya ait yaklaşık 600 çizimin var olduğu, bunların neredeyse tamamının kamu müzelerinde korunduğu belirtildi. Özel koleksiyonlarda yer alan örneklerin ise son derece sınırlı olduğu vurgulandı.

Bu yönüyle eser, hem sanatsal değeri hem de nadirliği nedeniyle büyük ilgi gördü. Satın alan kişi ya da kurumun kimliği açıklanmazken, satışın küresel sanat piyasasında eski ustalara yönelik talebin güçlü seyrini koruduğu değerlendirmesi yapıldı.