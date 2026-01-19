Portekiz'de cumhurbaşkanlığı ikinci tura kaldı

Portekiz'de cumhurbaşkanlığı ikinci tura kaldı
Yayınlanma:
Portekiz'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir adayın ilk turda yüzde 50 barajını aşamadığı açıklandı. Kamu televizyonunun sandık anketine göre, ikinci tur muhalefetteki Sosyalist Parti adayı ile aşırı sağcı Chega Partisi lideri arasında gerçekleşecek.

Portekiz'de dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin, resmi olmayan ilk sonuçlara göre ikinci tura kaldığı bildirildi. Kamu yayıncısı RTP'nin sandık çıkış anketlerine dayandırdığı verilere göre, 11 adayın yarıştığı seçimde salt çoğunluk sağlanamadı.

SEÇİMİ İKİNCİ TUR BELİRLEYECEK

Anket sonuçlarına göre, muhalefetteki Sosyalist Parti'den Antonio Jose Seguro yüzde 30-35 aralığıyla en fazla oyu alırken, onu yüzde 20-24 ile aşırı sağcı Chega Partisi lideri Andre Ventura izledi. Liberal Girişim adayı Joao Cortim de Figueiredo yüzde 17-21, iktidardaki Sosyal Demokrat Parti (PSD) adayı Luis Marques Mendes ise yüzde 15 civarında oy aldı.

Elektrikli otomobillerin kalbi küçük Portekiz kasabasında atacakElektrikli otomobillerin kalbi küçük Portekiz kasabasında atacak

KATILIM ORANI YÜKSEK

Seçimde son 20 yılın en yüksek katılım oranının kaydedilmesi ve oy kullanma oranının yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor. 2021'deki son cumhurbaşkanlığı seçiminde bu oran yüzde 39,49'da kalmıştı.

Hakan Fidan Portekiz'e gidiyorHakan Fidan Portekiz'e gidiyor

8 ŞUBAT'TA İKİNCİ TUR

Resmi sonuçların anketlerle paralellik göstermesi durumunda, ilk iki sıradaki adaylar olan Seguro ve Ventura, 8 şubat tarihinde ikinci turda yarışacak. Portekiz'de bu zamana kadar yapılan tüm anketler, seçimin ikinci tura kalacağını öngörüyordu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

