Hakan Fidan Portekiz'e gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yarın Portekiz'e bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, ”Bakan Fidan’ın öngörülen Portekiz ziyaret kapsamında, Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmesi; ayrıca Portekiz Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenecek Büyükelçiler Konferansı’na iştirak ederek, 'Yeni Küresel Düzenin ve Gelişen Güvenlik Paradigmalarının Ortaya Çıkardığı Sınamalar' başlıklı panelde hitapta bulunması düşünülmektedir” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yarın Portekiz’e bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğine ilişkin Dışişleri Bakanlığı kaynakları açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bakan Fidan’ın ziyaret kapsamında, Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirmesi; ayrıca Portekiz Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenecek Büyükelçiler Konferansı’na iştirak ederek, 'Yeni Küresel Düzenin ve Gelişen Güvenlik Paradigmalarının Ortaya Çıkardığı Sınamalar' başlıklı panelde hitapta bulunması öngörülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Hakan Fidan ile görüşen Şamil Tayyar: Fitneciler adına üzgünüm

Bakanlık kaynakları, Fidan’ın gerçekleştireceği görüşmelerde şu konuların ele alınacağını kaydetti:

"Türkiye ile Portekiz arasındaki ikili ilişkilerin ortak çıkarlar temelinde ileri bir düzeye taşınmasına ve bölgesel konularda istişarelerin güçlendirilmesine yönelik adımları ele alması,

iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesine yönelik imkanları değerlendirmesi, bu kapsamda enerji, altyapı, ulaştırma ve liman yönetimi gibi öncelikli alanlarda ortak projelerin hayata geçirilmesinin arzu edildiğini ifade etmesi, savunma sanayii alanında, özellikle denizcilik boyutunda son yıllarda kaydedilen ilerlemenin,

Türkiye-Portekiz ilişkilerine stratejik bir derinlik kazandırdığının altını çizmesi, Türkiye-AB ilişkilerinin güncel durumunu ele alması ve Türkiye’nin görüş ve beklentilerini aktarması, Gümrük Birliği’nin ayrılmaz parçası olan Türkiye’nin AB’nin sanayi stratejisine dahil edilmesinin taşıdığı kritik önemi vurgulaması, mevcut bölgesel ve küresel sınamalar karşısında, Türkiye'nin AB öncülüğündeki güvenlik ve savunma girişimlerine, projelerine ve programlarına dahil edilmesinin kritik önemde olduğunun altını çizmesi, Portekiz’in Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesine yönelik yapıcı yaklaşımının memnuniyetle karşılandığını ifade etmesi, Rusya-Ukrayna savaşının müzakereler ve diplomasi temelinde adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılması gerektiğini belirtmesi, Portekiz’in 21 Eylül 2025 tarihinde Filistin Devleti’ni tanıma kararı bağlamında, iki devletli çözüm temelinde uluslararası toplumla birlikte atılabilecek ortak adımları değerlendirmesi, bu kapsamda, Gazze’de ateşkese tam riayet edilmesinin, insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasının ve sürecin ikinci aşamasına geçilmesinin önemini vurgulaması öngörülmektedir.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ SAVUNMA SANAYİİ İŞ BİRLİĞİ ARTARAK SÜRMEKTEDİR"