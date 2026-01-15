Polonya: NATO içi çatışma ‘bildiğimiz dünyanın' sonu olur

Yayınlanma:
Grönland'da düzenlenecek olan tatbikata asker göndermeyeceğini duyuran Polonya Başbakanı Donald Tusk, “Bir NATO üyesi devletin, başka bir NATO üyesi devletin topraklarını veya bir kısmını ele geçirme girişimi, bildiğimiz dünyanın sonu olur" dedi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Danimarka ve müttefiklerinin Grönland'a düzenleyeceği tatbikat ve ABD'nin beyaz kıtayla ilgili tehditlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tusk, tatbikatlar için Grönland'a asker göndermeyeceğini açıkladı.

“BU, BİLDİĞİMİZ DÜNYANIN SONU OLUR"

Olası bir NATO içi çatışmaya ilgili değerlendirmelerde bulunan Tusk, “Bir NATO üyesi devletin, başka bir NATO üyesi devletin topraklarını veya bir kısmını ele geçirme girişimi siyasi bir felaket olur. Bu, bildiğimiz dünyanın sonu olurdu. Komünist terörle veya diğer saldırganlık biçimleriyle ilişkili kötü güçleri engelleyen NATO dayanışmasına dayalı bir dünyanın sonu gelirdi” dedi.

Tusk ayrıca, Avrupa'nın Grönland konusunda birlik içinde kalmasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Dünya
