Papa’nın hediye ettiği heykel çalındı!

Papa’nın hediye ettiği heykel çalındı!
Yayınlanma:
Suriye'nin başkenti Şam'da, Papa II. John Paul tarafından 1999'da hediye edilen bakırdan Aziz Paul heykeli, kimliği belirsiz kişilerce Aziz Pavlus Manstırı Kilisesi’nden çalındı.

Suriye'nin başkenti Şam'da, tarihi ve dini değere sahip bir heykel çalındı. Olay, Bab Kisan bölgesinde bulunan Aziz Pavlus Manastırı Kilisesi'nde meydana geldi.

HEYKEL KİLİSEDEN ÇALINDI

Şam’daki yetkililer tarafından yapılan yazılı açıklamada, kilisedeki bakırdan yapılmış Aziz Paul heykelinin dün çalındığı belirtildi. Açıklamada, olayla ilgili ilk soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

MOTİVASYONUN BAKIR DEĞERİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Yetkililer, çalınma nedeni hakkındaki değerlendirmesinde, heykelin bakır olmasının önemli olduğunu kaydetti. "Heykeli çalan kişilerin motivasyonunun, heykelin bakırdan yapılmış olması olduğu değerlendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı. Faillerin yakalanıp yakalanmadığına dair ise herhangi bir bilgi verilmedi.

BMW’den Papa’ya jest:BMW’den Papa’ya jest:

Papa daha yeni ziyaret etmişti... Vatikan Türkiye’ye rakip oldu!Papa daha yeni ziyaret etmişti... Vatikan Türkiye’ye rakip oldu!

HEYKEL PAPA II. JOHN PAUL TARAFINDAN HEDİYE EDİLMİŞTİ

Çalınan heykel, 1999 yılında dönemin Vatikan Devlet Başkanı Papa II. John Paul tarafından kiliseye hediye edilmişti. Aynı Papa, 2001 yılında Şam'daki tarihi Emevi Camii'ni ziyaret eden ilk Papa olmuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Dünya
Fransız hükümetinden çiftçilere Noel ateşkesi çağrısı
Fransız hükümetinden çiftçilere Noel ateşkesi çağrısı
Savaşın doğaçlama mühendisliği: Ukraynalılar BMW 7 Serisi'ni roketatara çevirdiler
Savaşın doğaçlama mühendisliği: Ukraynalılar BMW 7 Serisi'ni roketatara çevirdiler