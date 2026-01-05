Papa Venezuela tutumunu açıkladı

Yayınlanma:
Papa 14. Leo, yaptığı açıklamada Venezuela'daki gelişmelerden duyduğu endişeyi dile getirerek ülkenin egemenliğinin korunması, şiddetin sona erdirilmesi ve insan haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Devlet Başkanı Maduro’nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından Venezuela'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geleneksel pazar duasını Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda gerçekleştiren Papa, yaptığı konuşmada bölgedeki son gelişmelerden duyduğu “derin endişeyi” dile getirdi.

PAPA'DAN BARIŞ ÇAĞRISI

Papa 14. Leo, açıklamasında Venezuela'nın egemenliğinin korunması ve insan haklarına saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. "Venezuela halkının iyiliği, diğer tüm değerlendirmeden üstün olmalı ve bizi şiddetin aşılmasına ve adalet ile barış yollarına yönlendirmeli, ülkenin egemenliğini korurken anayasada yer alan hukukun üstünlüğünü güvence altına almalı" ifadelerini kullandı.

'BİRLİKTE ÇALIŞILMALI'

Papa, tüm tarafları diyaloğa ve sorumlu davranmaya çağırarak, "İşbirliği, uyum ve istikrar içinde sakin bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışılması" gerektiğini vurguladı.

VENEZUELA PİSKOPOSLARINDAN DAYANIŞMA MESAJI

Konuya ilişkin bir açıklama da Venezuela Piskoposlar Konferansı'ndan da geldi. Yapılan yazılı açıklamada, yaşanan son gelişmeler karşısında Venezuelalılarla dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

