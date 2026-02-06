Pakistan'da camide patlama: 31 kişi öldü

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da cuma namazı sırasında bir camide patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre saldırıda en az 31 kişi hayatını kaybederken, 169’dan fazla kişi yaralandı.

Yerel basında yer alan bilgilere göre patlama, İslamabad’ın Shehzad Town bölgesinde bulunan ve Şiilere ait olduğu belirtilen İmam Bargah Camisi’nde namaz sırasında gerçekleşti. Patlama anında camide çok sayıda kişinin bulunduğu belirtildi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve acil yardım ekibi sevk edildi. Yaralılar, başta Poliklinik Hastanesi, Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (PIMS) ve CDA Hastanesi olmak üzere çevredeki sağlık kuruluşlarına kaldırıldı. Yetkililer, hastanelerde acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Emniyet kaynakları, patlamanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin net bir bilgi olmadığını, adli tıp ve bomba imha ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Saldırının intihar saldırısı mı yoksa önceden yerleştirilmiş bir patlayıcıyla mı gerçekleştirildiği araştırılıyor.

PAKİSTAN CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari de saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Zerdari, sivillerin hedef alınmasını “insanlığa karşı işlenmiş bir suç” olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı, yaralıların tedavisi için tüm tıbbi imkânların seferber edilmesi talimatını verdi.

Saldırıyla ilgili soruşturma sürerken, yetkililer kamuoyunu gelişmeler hakkında bilgilendireceklerini ifade etti. (AA)