Pakistan'da AVM yangınında bilanço ağırlaşıyor: Ölü kaybı 71'e yükseldi

Yangının ardından büyük hasar gören ve bir bölümü çöken alışveriş merkezinden çıkarılan cenazelerden şu ana kadar yalnızca 16’sının kimliği belirlenebildi. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin kesin sayısının ve kimlik bilgilerinin ancak kapsamlı DNA testleri ve incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşeceğini ifade etti.

77 KİŞİ HALEN KAYIP

Yangın anından bu yana kendisinden haber alınamayan 77 kişi için endişeli bekleyiş sürüyor. Arama kurtarma ekipleri, binanın daha önce güvenlik nedeniyle erişilemeyen küçük bir bölümüne odaklanmış durumda. Çalışmalarda artık son aşamaya gelindiği ve operasyonun bugün içerisinde tamamlanmasının beklendiği duyuruldu.

Pakistan'da AVM yangını! Can kaybı 14'e yükseldi: 70'ten fazla kişi kayıp!

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELİRLENDİ

Yapılan ön incelemeler sonucunda facianın bir çiçekçi dükkanında başladığı tespit edildi. Alevlerin binanın havalandırma boruları aracılığıyla hızla yayılarak tüm kompleksi etkisi altına aldığı kaydedildi. Yaklaşık 1200 dükkanın bulunduğu 8 bin metrekarelik bu dev yapının, arama çalışmaları biter bitmez güvenlik gerekçesiyle tamamen yıkılması planlanıyor.