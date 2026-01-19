Pakistan'da AVM yangını! Can kaybı 14'e yükseldi: 70'ten fazla kişi kayıp!

Dawn gazetesinin raporlarına göre, kentin işlek noktalarından birinde bulunan alışveriş merkezindeki yangın ancak 24 saatten uzun süren yoğun müdahaleler sonucunda söndürülebildi. Binanın soğumasıyla birlikte içeri giren arama kurtarma ekipleri, 8 kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Böylece olayda doğrulanmış can kaybı sayısı 14'e çıktı.

70'TEN FAZLA KAYIP

Sind Valisi Kamran Tessori, olayı bir "ulusal trajedi" olarak nitelendirerek durumun vahametine dikkat çekti. Valilikten yapılan açıklamada, halen 70'ten fazla kişiden haber alınamadığı ve bu kişilerin yangın sırasında binada mahsur kalmış olabileceği belirtildi. Vali Tessori, içeride hamile bir kadının da mahsur kaldığına dair ihbarlar aldıklarını ifade ederek arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurguladı.

YANGININ SEBEBİ BİLİNMİYOR

İlk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü ve 20 kişinin yaralandığı bildirilen olayda, ölü sayısının kayıp bildirimleri nedeniyle artmasından endişe ediliyor. Alışveriş merkezinin hangi sebeple alevlere teslim olduğu henüz belirlenemezken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.