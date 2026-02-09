Nijerya’da felaket: Trafik kazasında 30 kişi öldü

Nijerya'nın Kano eyaletinde yolcu taşıyan bir tırın karıştığı trafik kazası, çok sayıda can kaybına yol açtı. 30 kişinin öldüğü kazaya ilişkin Kano Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kaza, eyaletin Kwanar Barde bölgesinde meydana geldi.

‘DİKKATSİZ SÜRÜŞ’ ÖLÜMCÜL KAZAYA NEDEN OLDU

Valilik açıklamasında, yolcu taşıyan bir tırın dikkatsiz sürüş sonucu kaza yaptığı bildirildi. Kazada 30 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

VALİ YUSUF'TAN BAŞSAĞLIĞI VE UYARI

Kano Eyaleti Valisi Abba Yusuf, kazayı "yürek parçalayıcı" ve eyalet için büyük bir kayıp olarak nitelendirdi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileten Yusuf, özellikle ağır vasıta sürücülerine seslenerek, dikkatsiz araç kullanmamaları ve trafik kurallarına sıkı şekilde uymaları çağrısında bulundu.