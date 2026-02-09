Nijerya’da felaket: Trafik kazasında 30 kişi öldü

Nijerya’da felaket: Trafik kazasında 30 kişi öldü
Yayınlanma:
Nijerya'nın Kano eyaletinde meydana gelen tır kazasında 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'nın Kano eyaletinde yolcu taşıyan bir tırın karıştığı trafik kazası, çok sayıda can kaybına yol açtı. 30 kişinin öldüğü kazaya ilişkin Kano Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kaza, eyaletin Kwanar Barde bölgesinde meydana geldi.

Nijerya’da Türk armatöre ait gemiye kokain baskını: 22 denizci gözaltındaNijerya’da Türk armatöre ait gemiye kokain baskını: 22 denizci gözaltında

‘DİKKATSİZ SÜRÜŞ’ ÖLÜMCÜL KAZAYA NEDEN OLDU

Valilik açıklamasında, yolcu taşıyan bir tırın dikkatsiz sürüş sonucu kaza yaptığı bildirildi. Kazada 30 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Erdoğan'dan 'yeni hedef' açıklaması: Nijerya ile 5 milyar dolar ticaret hacmiErdoğan'dan 'yeni hedef' açıklaması: Nijerya ile 5 milyar dolar ticaret hacmi

VALİ YUSUF'TAN BAŞSAĞLIĞI VE UYARI

Kano Eyaleti Valisi Abba Yusuf, kazayı "yürek parçalayıcı" ve eyalet için büyük bir kayıp olarak nitelendirdi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileten Yusuf, özellikle ağır vasıta sürücülerine seslenerek, dikkatsiz araç kullanmamaları ve trafik kurallarına sıkı şekilde uymaları çağrısında bulundu.

Kaynak:AA

