Meksika’da tren faciası: 13 ölü 98 yaralı

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde, Interoceanic Treni'nin raydan çıkması sonucu yaşanan kazada en az 13 kişi hayatını kaybetti.

Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, pazartesi günü yaptığı açıklamada, trende bulunan 250 kişiden 98'inin yaralandığını, beşinin durumunun kritik olduğunu bildirdi.

‘AÇIKLIĞA KAVUŞTURACAĞIZ’

Sheinbaum, Oaxaca'ya giderek kazadan etkilenenlerle görüşeceğini ve “kazanın nedenini titizlikle açıklığa kavuşturacağını” söyledi. Trenin tüm güvenlik gerekliliklerine uygun çalıştığını vurgulayarak, “Her zaman olduğu gibi, [bu projelerin] inşaatı ve işletilmesinde çok sorumlu davranacağız” dedi.

MUHALEFETTEN TEPKİ

Kaza, muhalefetteki Kurumsal Devrimci Parti'den (PRI) sert tepki gördü. Parti lideri Alejandro Moreno, tam bir denetim yapılana kadar bu tür tüm projelerin durdurulmasını talep etti. Parti, X'te yaptığı paylaşımda “Bu trajedi... acil cevaplar gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

AYNI HATTA ÜÇÜNCÜ KAZA

Interoceanic Treni, Tehuantepec Kıstağı'nda inşa edilen ve Panama Kanalı'na alternatif oluşturmayı amaçlayan önemli bir kargo projesiydi. Bu, eski Cumhurbaşkanı Andrés Manuel López Obrador'un amiral gemisi projelerinden biri olarak öne çıkıyordu. Bu yıl içinde aynı hat üzerinde üçüncü kaza yaşanırken, benzer bir proje olan Maya Treni'nde de iki raydan çıkma olayı meydana gelmişti.