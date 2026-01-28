Dünyanın en büyük fast food zincirlerinden biri olan McDonald’s, vejetaryen menüsünde köklü bir değişikliğe gidiyor.

McDonald’s, önümüzdeki haftadan itibaren vejetaryen seçeneklerinin yaklaşık yüzde 80’ini menüden çıkaracağını açıkladı. Bu adım, özellikle et tüketmeyen müşteriler arasında kamuoyunda hayal kırıklığı ve tepkiye yol açarak sosyal medyada tartışma konusu oldu.

VEJETARYEN SEÇENEKLERİN ÇOĞU MENÜDEN KALKTI

Yeni düzenleme kapsamında 'Veggie Dippers', 'Veggie Dipper Happy Meal', 'Spicy Veggie Wrap' ve 'Vegetable Deluxe' sandviçleri artık satışta olmayacak. Menüde kalan tek bitki bazlı ürün ise 'McPlant burger' olacak.

Hamburger devi 2 bin kişi almıştı: 2 bin kişiyi daha işe alacak

DÜŞÜK SATIŞ KARARI GETİRDİ

Şirket, kararın arkasında düşük satış performansının yattığını belirtti. McDonald’s’tan yapılan açıklamada, değişikliklerin satış verileri ve müşteri geri bildirimleri doğrultusunda yapıldığı vurgulandı.