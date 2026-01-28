McDonald's'tan şaşırtan vejetaryen kararı!

McDonald's'tan şaşırtan vejetaryen kararı!
Yayınlanma:
Güncelleme:
McDonald’s, düşük satış rakamları nedeniyle vejetaryen menüsünün yüzde 80’ini menüden çıkarıyor. Artık yalnızca 'McPlant burger' bitki bazlı seçenek olarak kalacak.

Dünyanın en büyük fast food zincirlerinden biri olan McDonald’s, vejetaryen menüsünde köklü bir değişikliğe gidiyor.

McDonald’s, önümüzdeki haftadan itibaren vejetaryen seçeneklerinin yaklaşık yüzde 80’ini menüden çıkaracağını açıkladı. Bu adım, özellikle et tüketmeyen müşteriler arasında kamuoyunda hayal kırıklığı ve tepkiye yol açarak sosyal medyada tartışma konusu oldu.

whatsapp-image-2026-01-28-at-13-04-18.jpeg

VEJETARYEN SEÇENEKLERİN ÇOĞU MENÜDEN KALKTI

Yeni düzenleme kapsamında 'Veggie Dippers', 'Veggie Dipper Happy Meal', 'Spicy Veggie Wrap' ve 'Vegetable Deluxe' sandviçleri artık satışta olmayacak. Menüde kalan tek bitki bazlı ürün ise 'McPlant burger' olacak.

Hamburger devi 2 bin kişi almıştı: 2 bin kişiyi daha işe alacakHamburger devi 2 bin kişi almıştı: 2 bin kişiyi daha işe alacak

whatsapp-image-2026-01-28-at-13-02-25.jpeg

DÜŞÜK SATIŞ KARARI GETİRDİ

Şirket, kararın arkasında düşük satış performansının yattığını belirtti. McDonald’s’tan yapılan açıklamada, değişikliklerin satış verileri ve müşteri geri bildirimleri doğrultusunda yapıldığı vurgulandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
Dünya
Ilhan Omar'a kürsüde şırıngalı saldırı! Trump hedef göstermişti
Ilhan Omar'a kürsüde şırıngalı saldırı! Trump hedef göstermişti
New York’ta “beyaz esaretin” bilançosu ağırlaşıyor: Can kaybı 30’u geçti
New York’ta “beyaz esaretin” bilançosu ağırlaşıyor: Can kaybı 30’u geçti