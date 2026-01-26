Hamburger devi 2 bin kişi almıştı: 2 bin kişiyi daha işe alacak

2025 yılında 36 yeni restoranı devreye alan McDonald’s Türkiye, İstanbul ve İzmir’in yanı sıra Antalya, Ankara, Eskişehir ve Bursa’da da lezzet severlerle buluştu. Turizm hattındaysa Fethiye, Göcek, Kuşadası, Selçuk, Bodrum ve Altınoluk’ta restoran açılışları gerçekleştirdi.

“2025’te büyümemizi ülke genelinde sürdürdük” diyen McDonald’s Türkiye CEO’su Mwaffak Kanjee, “306 restoranımız ve 10 bini aşkın çalışanımızla hizmet ağımızı genişletmeye devam ediyor, yüzde 98 yerlilik oranımızla güçlü bir biçimde bağlı olduğumuz bu topraklara katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. 2026 yılında da gerçekleştirmeyi planladığımız 38 yeni restoran açılışıyla misafirlerimizi memnun etmeyi ve ülkemiz için değer üretmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Kanjee, beş yıl içinde 500 restorana ulaşmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

"KAPSAYICI İSTİHDAMLA 10 BİN ÇALIŞANA ULAŞTIK"

McDonald’s Türkiye’nin güçlü ve kapsayıcı bir istihdam politikasına sahip olduğunu belirten Kanjee, “Büyüme planlarımız dahilinde geçen yıl 2 bin kişilik istihdamla çalışma arkadaşlarımızın sayısını 10 bine yükseltmiştik. Bu yıl 2 bin kişi daha istihdam ederek büyümemizi sürdüreceğiz” dedi.

Kadın çalışma oranına da değinen Kanjee; “Toplam çalışanlarımız içinde kadınların payı yüzde 50,5’e ulaştı. Restoranlarda ekip üyeliğinden yöneticiliğe uzanan tüm pozisyonlarda aktif rol alan kadın çalışanlarımız, markamızın sahadaki iş gücü yapısında önemli bir yer tutuyor. İŞKUR ve yerel belediyelerle yürüttüğümüz iş birlikleriyle kadın istihdamını desteklemeye, esnek çalışma düzeniyle daha fazla kadına istihdam fırsatı yaratmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"ABD’DEN GÜNEY KORE’YE PEK ÇOK ÜLKE BAŞARIMIZI GÖRMEYE GELDİ"

2025’te restoran içi deneyimi bir üst noktaya taşıyan dijital yatırımlara da ağırlık veren McDonald’s Türkiye, ‘Geleceğin Restoran Deneyimi’ kapsamında ülke genelinde 594 sipariş kioskunu devreye aldı. “Ortaya koyduğumuz bu standart, global ölçekte yakından takip ediliyor” diyen Kanjee, bu dönüşümün sahadaki karşılığını görmek üzere Amerika Global Yönetim Kurulu’nun da aralarında bulunduğu Dubai, Güney Kore, Latin Amerika ve Güney Afrika’dan yönetim ekiplerini yıl boyunca Türkiye’de ağırladıklarını belirtti.

İLETİŞİM ÇALIŞMALARI ULUSLARARASI ÖDÜLLERİ GETİRDİ

McDonald’s Türkiye, yıl boyunca yüksek görünürlük yaratan kampanyalarıyla da gündeme geldi. Minecraft, Friends, Sekizinci Aile, Grimace ve McHesaplı Menüler gibi çalışmalarıyla geniş kitlelere ulaşan marka, iletişim ve pazarlama alanında ödüllere layık görüldü.

2025 yılında Kristal Elma’dan gümüş ödülle dönen McDonald’s Türkiye; IPRA Golden World Awards ve Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri gibi prestijli yarışmalarda iletişim alanında ödüller kazandı. Etkili reklam ve kampanyaların ödüllendirildiği Effie ve Mixx Awards’ta da ikişer altın ödül elde eden marka, Great Place to Work’ün ‘Genç Kuşaklar İçin En İyi İşverenler’ listesinde yer aldı. Ayrıca 2024 EMEA Development ve 2025 T3 Market Zero gibi uluslararası ödüller de aldı.