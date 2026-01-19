Mazlum Abdi Şara ile görüşmek için Şam'da

Mazlum Abdi Şara ile görüşmek için Şam'da
SDG Komutanı Mazlum Abdi, Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmek üzere Şam'a gitti. Abdi'nin dün Şara'nın imzaladığı ateşkesi anlaşmasını imzalaması bekleniyor.

Suriye'de Şam ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yaşanan çatışmalar, SDG bünyesindeki Arap aşiretlerinin taraf değiştirmesiyle dengeler 24 saatte değişti.

SDG, Arap nüfusunun çoğunlukta olduğu kentleri birer birer kaybederken, akşam saatlerinde başkent Şam'da Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack görüşmesinin ardından ateşkes ilan edildi.

Toplantıya SDG Komutanı Mazlum Abdi'nin de katılacağı duyurulsa da, olumsuz hava koşullarından dolayı Abdi'nin toplantıya katılamadığı bildirilmişti. Şara, anlaşmayı tek başına imzalamıştı.

MAZLUM ABDİ, ANLAŞMAYI İMZALAMAK İÇİN GİTTİĞİ ŞAM'A ULAŞTI

Dünkü toplantıya katılamayan Mazlum Abdi, bugün hem Şara ile görüşmek hem de ateşkes anlaşmasını imzalamak için Şam'a gitti.

Abdi'nin Şara ile yapacağı görüşmenin ardından taraflar arasında sağlanan uzlaşıyı resmen imzalayacağı öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

