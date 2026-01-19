Entegrasyon anlaşmasından sonra Mazlum Abdi'den açıklama

Suriye Demokratik Güçleri (SDG/YPG) lideri Mazlum Abdi, Suriye’deki entegrasyon anlaşmasının ardından bir yerel televizyon kanalına açıklama yaptı. Abdi, 6 Ocak'tan bu yana fiilen bir savaş durumunda olduklarını söyledi ve savaşın kendilerine dayatıldığını, gerilimin tırmanmaması için geri çekilmeyi kabul ettiklerini iddia etti.

‘İÇ SAVAŞI ÖNLEMEK İÇİN ÇEKİLME KARARI ALDIK’

Abdi, çatışmaların tüm ülkeye yayılarak büyük bir iç savaşa dönüşmesini engellemek amacıyla "stratejik" bir karar aldıklarını duyurdu. Bu doğrultuda Rakka ve Deyrizor'dan Haseke'ye çekilme kararı aldıklarını söyledi.

'SONUNA KADAR KAZANIMLARIMIZI KORUYACAĞIZ'

"Sonuna kadar kazanımlarımızı koruyacağız" diyen Abdi, "Elimizden geleni yapacağız, buna gücümüz var. Bu bir direniş. Nasıl geçmişte kalan 14 yılda başardıysak bundan sonra da başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

DAHA DETAYLI AÇIKLAMA YAPILACAK

Bugün Şam'a gideceğini belirten Abdi, "Şam'dan döndükten sonra yapılan anlaşmanın içeriğine dair detaylı bir açıklama yapacağız" dedi.