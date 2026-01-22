Mazlum Abdi-Barrack görüşmesinin ardından açıklama

Mazlum Abdi-Barrack görüşmesinin ardından açıklama
Yayınlanma:
ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İlham Ahmed ve SDG Komutanı Mazlum Abdi ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Suriye'nin Halep kentinde Şam ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında başlayan çatışmalar, Arap aşiretlerinin taraf değiştirmesiyle bütün dengeleri değiştirdi.

SDG, kontrolü altındaki Arap nüfüsun yoğunlukta olduğu kentleri birer birer kaybederken, Haseke kentinde ateşkes ilan edildi.

Sahadaki bütün gelişmeler, ABD'nin SDG'ye olan desteği geri çektiği iddialarını gündeme getirdi.

BARRACK, MAZLUM ABDİ İLE GÖRÜŞTÜ

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ateşkes anlaşmasının ardından Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ve Dış İlişkiler Komitesi Eş Başkanı İlham Ahmed ile görüştü.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Barrack, "Bugün General Mazlum Abdi ve İlham Ahmed ile görüşmekten onur duyduk. Amerika Birleşik Devletleri, Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye hükümeti arasında 18 Ocak'ta imzalanan anlaşmada belirtilen entegrasyon sürecini ilerletme konusundaki güçlü desteğini ve kararlılığını yeniden teyit etti. Tüm taraflar, güveni ve kalıcı istikrarı sağlamak için tüm taraflarca güven artırıcı önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması sürecinde, atılacak ilk ve en önemli adımın mevcut ateşkesin tam olarak sürdürülmesi olduğu konusunda hemfikir oldular" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

