Madagaskar'da ordu yönetime el koydu

Yayınlanma:
Madagaskar’da yaklaşık iki haftadır devam eden ve Z kuşağının öncülük ettiği hükümet karşıtı protestolar, ordu müdahalesiyle sonuçlandı. Ordunun yönetime el koymasının ardından, Anayasa Mahkemesi, Albay Michael Randrianirina’yı geçici cumhurbaşkanı ilan etti.

Madagaskar’da yaklaşık iki haftadır süren ve genç nüfusun (Z kuşağı) öncülük ettiği hükümet karşıtı protestolar, ülkenin yönetimini değiştiren askeri bir müdahale ile sonuçlandı.

Protestoların büyümesinde temel olarak elektrik ve su kesintileri, yüksek yoksulluk, aksayan eğitim sistemi ve işsizlik büyük rol oynadı. Şiddetlenen gösterilerde en az 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı "Beni öldürecekler" dedi ülkeden kaçtıCumhurbaşkanı "Beni öldürecekler" dedi ülkeden kaçtı

ORDUDAN KRİTİK HAMLE VE RAJOELİNA’NIN KAÇIŞI

Hafta sonunda, ordunun özel bir birimi olan Kara Kuvvetleri Personel İdare Merkezi (CAPSAT), protestoculara destek vererek Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina’yı ve bakanları istifaya davet etti. Albay Michael Randrianirina komutasındaki birlikler, daha sonra ordunun yönetimi devraldığını ve yeni bir genelkurmay başkanı atadığını duyurdu.

Bu gelişmeyi darbe girişimi olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Rajoelina, dün gece ülkesinden kaçmak zorunda kaldı. Rajoelina’nın, eski bir Fransız sömürgesi olan Madagaskar’dan Fransa’ya ait bir askeri uçakla kaçtığı tahmin ediliyor, ancak nerede olduğu hala bilinmiyor.

Rajoelina, kaçışının ardından bugün Madagaskar cumhurbaşkanlığının Facebook’tan yayınladığı bir video ile Ulusal Meclis’i feshettiğini duyurmaya çalışsa da, kısa süre sonra Ulusal Meclis’teki 163 vekilden 130’unun oyuyla görevden alındı.

madagaskar-1.jpg

ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN DARBEYE ONAY

Albay Michael Randrianirina komutasındaki birlikler ülkenin kontrolünü ele geçirerek cumhurbaşkanlığı sarayına girdi. Asker, yönetime el konulduğunu ve anayasanın askıya alındığını resmen duyurdu.

Madagaskar’daki en yüksek yargı organı olan Anayasa Mahkemesi de askeri müdahaleyi onaylayıcı bir karar aldı. Mahkeme, CAPSAT’ın başındaki Albay Michael Randrianirina’yı geçici olarak cumhurbaşkanlığı görevlerini yürütmeye davet ettiğini açıkladı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

