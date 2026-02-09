Lübnan'da bina çöktü: 14 kişi hayatını kaybetti! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Lübnan’ın kuzeyinde bulunan Trablusşam kentinde dün birbirine bitişik iki binanın çökmesi sonucu can kaybı artıyor.

CAN KAYBI 14'E YÜKSELDİ

Enkaz alanındaki çalışmalar neticesinde şu ana kadar 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin yoğun çabasıyla 8 kişi ise enkaz altından yaralı olarak kurtarılarak çevredeki hastanelere sevk edildi. Yetkililer, kayıp olduğu düşünülen diğer kişilere ulaşmak için bölgedeki faaliyetlerini sürdürüyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Lübnan yetkilileri, çöken binaların enkazı altında halen ulaşılamayan kişilerin olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Bu nedenle ekiplerin arama kurtarma faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü bildirildi. Binaların çökme nedeni henüz resmi olarak açıklanmazken, bölgedeki yapı stokunun durumu ve eski binaların güvenliği yeniden tartışma konusu oldu.

DHA