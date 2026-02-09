Lübnan'da bina çöktü: 14 kişi hayatını kaybetti! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Lübnan'da bina çöktü: 14 kişi hayatını kaybetti! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Yayınlanma:
Lübnan'ın Trablusşam kentinde çöken iki binada yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, enkaz altından 8 kişi sağ çıkarıldı.

Lübnan’ın kuzeyinde bulunan Trablusşam kentinde dün birbirine bitişik iki binanın çökmesi sonucu can kaybı artıyor.

lubnan.jpg

CAN KAYBI 14'E YÜKSELDİ

Enkaz alanındaki çalışmalar neticesinde şu ana kadar 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin yoğun çabasıyla 8 kişi ise enkaz altından yaralı olarak kurtarılarak çevredeki hastanelere sevk edildi. Yetkililer, kayıp olduğu düşünülen diğer kişilere ulaşmak için bölgedeki faaliyetlerini sürdürüyor.

Karayolunun ortasında 10 metrelik çukur! Ulaşım tek şeride düştüKarayolunun ortasında 10 metrelik çukur! Ulaşım tek şeride düştü

lubnan-2.jpg

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Lübnan yetkilileri, çöken binaların enkazı altında halen ulaşılamayan kişilerin olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Bu nedenle ekiplerin arama kurtarma faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü bildirildi. Binaların çökme nedeni henüz resmi olarak açıklanmazken, bölgedeki yapı stokunun durumu ve eski binaların güvenliği yeniden tartışma konusu oldu.

DHA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Dünya
Epstein dosyasından Netanyahu’nun sansürlü fotoğrafı çıktı! Tüm e-postaları silmeye çalışmış
Epstein dosyasından Netanyahu’nun sansürlü fotoğrafı çıktı! Tüm e-postaları silmeye çalışmış
Epstein'in Kabe örtüsünü yere serdiği görüntü ortaya çıktı
Epstein'in Kabe örtüsünü yere serdiği görüntü ortaya çıktı