Karayolunun ortasında 10 metrelik çukur! Ulaşım tek şeride düştü

Antalya'da Kumluca ve Kemer ilçelerini birbirine bağlayan ana kara yolunda meydana gelen heyelan sonrası asfaltta devasa bir göçük oluştu. Yolda açılan yaklaşık 10 metrelik çukur nedeniyle trafik akışı tehlikeye girdi, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Antalya'nın turizm ve tarım açısından kritik öneme sahip iki ilçesi olan Kemer ile Kumluca'yı birbirine bağlayan kara yolunda ulaşım alarm verdi. Bölgede meydana gelen heyelan ve göçük, kara yolunun güvenliğini ortadan kaldırdı.

aa-20260208-40493591-40493583-antalyada-kumlucakemer-kara-yolu-gocuk-ve-heyelan-nedeniyle-kismen-ulasima-kapatildi.jpg

ASFALTTA 10 METRELİK ÇUKUR OLUŞTU

Heyelanın etkisiyle kara yolunun bir bölümünde çökme meydana geldi. Yolda oluşan yaklaşık 10 metrelik çukur, ulaşımı durma noktasına getirdi. Oluşan derin göçük nedeniyle yolun ilgili bölümü trafiğe tamamen kapatıldı, araç geçişleri mevcut tek şerit üzerinden sağlanmaya başlandı.

aa-20260208-40493591-40493586-antalyada-kumlucakemer-kara-yolu-gocuk-ve-heyelan-nedeniyle-kismen-ulasima-kapatildi.jpg

EKİPLER GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Tehlikenin fark edilmesi ve yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve Karayolları ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak sürücüleri uyardı. Karayolları ekipleri, heyelanın yaşandığı ve çukurun oluştuğu noktada onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon'da heyelan! Köprü çöktüTrabzon'da heyelan! Köprü çöktü

KAYMAKAMLAR OLAY YERİNDE

Ulaşımın aksamasına neden olan göçük sonrası bölgedeki yerel yöneticiler de incelemede bulundu. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ve Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, heyelan oluşan kara yoluna giderek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

