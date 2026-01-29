Kolombiya'da sır olay: Milletvekilinin uçağı kayboldu

Yayınlanma:
Kolombiya'da, içerisinde 16 kişinin bulunduğu bir yolcu uçağı radardan kayboldu. Ocana kentine iniş yapması planlanırken La Playa de Belen kasabası civarında izi kaybolan uçak için geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Uçakta Kolombiya Temsilciler Meclisi Üyesi Diogenes Quintero'nun da bulunduğu öğrenildi.

Kolombiya'da Devlet Hava Yolları'na bağlı Satena Hava Yolu şirketinin bir uçağı, Kuzey Santander bölgesinde radardan kayboldu. Ocana kentine giden uçak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Uçakta milletvekili Diogenes Quintero'nun da yolcu olarak bulunduğu bildirildi.

UÇAK 16 KİŞİYLE RADARDAN KAYBOLDU

Ulusal basına yansıyan bilgilere göre, Beech 1900D tipi uçak, Kuzey Santander bölgesine bağlı La Playa de Belen kasabası yakınlarında izini kaybetti. Uçağın içerisinde 13 yolcu ve 3 mürettebat üyesi olmak üzere toplam 16 kişinin bulunduğu açıklandı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yetkililer, kayıp uçağı bulmak için geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlattıklarını duyurdu. Uçağın, Kuzey Santander yönetim bölgesindeki Ocana kentine gitmekte olduğu ve normal şartlarda yerel saatle 12.10'da inmesinin planlandığı belirtildi. Operasyonun seyrine ilişkin henüz yeni bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak:AA

