THY'nin 50 yıl önce düşen uçağının parçaları bulundu! Fatih Terim'in kayınpederi de o uçaktaydı

30 Ocak 1075 tarihinde Marmara Denizi’ne düşen ve enkazı yarım asırdır bulunamayan Türk Hava Yolları’na (THY) ait 'Bursa' isimli Fokker F-28 tipi uçakla ilgili önemli bir gelişme meydana geldi.

42 kişinin can verdiği ve 50 yıldır enkazına ulaşılamayan uçağı arama çalışmaları devam ederken sosyal medya ünlüsü Nedim Kuru ve ekibi Marmara Denizi Büyükçekmece ve Ambarlı çevresinde yaptığı çalışmalarda su altı dronu ile yaptığı dalışta daha önce uçağın burun kısmına benzeyen bir parça tespit etmişti.

UÇAĞIN GÖVDESİNE AİT PARÇALAR BULUNDU!

Kuru ve ekibinin 4'üncü kez yaptığı arama tarama faaliyetlerinde söz konusu yerde uçağın gövdesine ait olduğu düşünülen yamulmuş halde parçalar tespit edildi. Aynı zamanda Kuru, Marmara Denizi’nin içine bir anıt mezar yapmak için İstanbul Valiliği'ne başvuru yaptı.

FATİH TERİM’İN KAYINPEDERİ DE O UÇAKTAYDI!

Meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler arasında; teknik direktör Fatih Terim’in kayınpederi Kamuran Aksu ve şarkıcı Seyyal Taner'in hostes kardeşi gibi isimler de yer alıyordu.

Kazanın yaşandığı dönemin teknolojik imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle uçağın enkazı resmi olarak çıkarılamamış, arama çalışmaları da oldukça sınırlı kalmıştı.

“UÇAĞA AİT OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ PARÇALAR GÖRÜNTÜLEDİK”

Yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Nedim Kuru, "THY'ye ait 'Bursa' isimli 42 yolcusu ile birlikte düşen düşen yolcu uçağına 4'üncü dalış operasyonu gerçekleştirdik. 7 saat boyunca uçağın düştüğü enkaz bölgesinde su altı dronu ile arama yaptık ve uçak enkazına ait diğer parçaları görüntüledik. 4'üncü dalış operasyonuna, daha önce o bölgeden uçağa ait parçaları yanlışlıkla ağına takarak çıkaran balıkçı Serhan abi de bizimle geldi, aynı bölge de biz de uçağa ait olduğunu düşündüğümüz parçalar görüntüledik" ifadelerini kullandı.