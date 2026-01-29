Kolombiya’da milletvekilinin uçağı kaybolmuştu: 15 kişiden kurtulan olmadı

Kolombiya'da dün radardan kaybolan küçük bir yolcu uçağının enkazına ulaşıldı ve içerisindeki herkesin hayatını kaybettiği açıklandı.

ENKAZ ÇİFTÇİLER TARAFINDAN BULUNDU

Kuzey Santander Vatandaş Güvenliği Sekreteri George Quintero, Noticias Caracol televizyonuna yaptığı açıklamada, uçak enkazının La Playa kasabasına bağlı Curasica köyünde çiftçiler tarafından bulunduğunu bildirdi.

15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Quintero, düşen uçakta 13 yolcu ve 2 mürettebat olmak üzere toplam 15 kişinin yaşamını yitirdiğini doğruladı. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği belirtildi.

VALİ VİLLAMIZAR'DAN AÇIKLAMA

Kuzey Santander Valisi William Villamizar, yerel basına yaptığı açıklamada, "Maalesef, küçük uçağın La Playa kasabasında koruma altındaki bir alanın üst kısmında bulunduğunu bildirmek zorundayız. İlk görüntüleri aldık ve kurtulan olmadığı anlaşılıyor. 7 ceset bulundu ve diğerlerinin bulunması için aramalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLİ AMAYA'NIN UÇAKTA OLDUĞU BİLİNİYORDU

Hayatını kaybedenler arasında, Catatumbo bölgesindeki göç mağdurlarının sesi olarak bilinen Temsilciler Meclisi üyesi Diogenes Quintero Amaya da yer alıyor.

KAYIP UÇAK BİR SÜREDİR ARANIYORDU

Kolombiya Devlet Hava Yolları'na bağlı Satena şirketinin Beech 1900D tipi uçağı, daha önce Kuzey Santander bölgesine bağlı La Playa de Belen kasabası civarında radardan kaybolmuştu. Uçağın, Ocana kentine gitmekte olduğu ve yerel saatle 12.10'da inmesinin planlandığı bilgisi paylaşılmıştı.