Libya heyetinin düşen uçağına ilişkin ön rapor belli oldu: 'Uçak motorları çalışır halde tepeye çarptı'

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jet, 23 Aralık 2025’te Ankara’nın Haymana ilçesi yakınlarında düşmüş, Al Haddad ve beraberindeki heyet ile mürettebat hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin başlattığı soruşturmada bir cumhuriyet başsavcıvekili koordinasyonunda 4 cumhuriyet savcısı görevlendirmişti.

Soruşturma kapsamında, uçağın düştüğü bölgede güvenlik çemberi oluşturulmuş, enkaz parçaları ve kara kutu güvenli şekilde muhafaza altına alınmıştı. Kara kutu, uçuş verileri ve ses kayıtlarının çözümü için Londra’ya gönderilmişti.

ÖN RAPOR DOSYAYA EKLENDİ

Soruşturma çerçevesinde hazırlanan rapora göre, 23 Aralık 2025’te Ankara’nın Haymana ilçesi yakınlarında düşen uçakla ilgili ön rapor dosyaya girdi. Raporda, 9H-DFS kuyruk numaralı Dassault Falcon 50 tipi uçağın son bakımının işletici firma tarafından 1-9 Aralık 2025 tarihleri arasında yapıldığı ve bakım çıkış sertifikasının düzenlendiği belirtildi.

Uçağın saat 20.17’de Esenboğa Havalimanı’ndan kalktığı, kısa süre sonra saat 20.33’te elektrik arızası nedeniyle acil durum bildirerek acil iniş talebinde bulunduğu belirtildi. Raporda, uçağın alçalmaya başladığı sırada saat 20.36’da radar ekranından kaybolduğu ve irtibatın kesildiği aktarıldı.

UÇAĞIN PARÇALARI 150 BİN METREKARELİK ALANA DAĞILDI

Ön raporda, "Uçak, 1252 metre yükseklikteki tepeye, motorlar çalışır vaziyette yüksek hızda bir bütün olarak çarpmıştır" değerlendirmesi yer aldı. Ayrıca, çarpışmanın etkisiyle kinetik enerjinin kayalık alanda absorbe edilemediği ve uçağın infilak ettiği, bu nedenle enkazın küçük parçalar hâlinde 150 bin metrekarelik alana yayıldığı kaydedildi.

Raporda, uçak düştükten sonra bir parlama olduğu ve sonrasında söndüğü, uçak içerisinde yangın emaresinin bulunmadığı da belirtildi.

Soruşturmada, mevcut "kaza kırım ön raporu" kazanın oluş şekline dair ilk teknik bilgileri sunarken, kazanın kesin nedenini ortaya koyacak kapsamlı nihai kaza kırım raporunun beklendiği ifade edildi.