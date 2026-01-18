Kolombiya'da çatışma: 30 ölü

Kolombiya'da çatışma: 30 ölü
Yayınlanma:
Kolombiya basını, Guaviare yönetim bölgesine bağlı La Paz ile La Libertad köylerini birbirine bağlayan yolda iki silahlı grup arasında çatışma çıktığını duyurdu. Yetkililer, iki taraftan şu ana kadar 30 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çatışmaların yer yer devam ettiğini açıkladı.

Kolombiya’nın Guaviare bölgesinde, La Paz ile La Libertad köylerini birbirine bağlayan yolda bugün sabah saatlerinde iki silahlı grup arasında çatışma çıktı.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, çatışma sonucu 30 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Çatışmaların yer yer sürdüğü ve olayların kontrol altına alınmasına çalışıldığı bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde cesetlerin yola yayıldığı iddia edildi.

Kolombiya lideri Petro'dan Trump'a 'işgal' resti! "Silahları yeniden elime alırım"Kolombiya lideri Petro'dan Trump'a 'işgal' resti! "Silahları yeniden elime alırım"

kolombiya-catisma-30-olu.webp

EKONOMİ GEÇİŞ GÜZERGAHLARININ KONTROLÜ ÇATIŞMALARA YOL AÇTI

Çatışmalarla ilgili Guaviare Valisi Yeison Rojas ile Savunma Bakanı Pedro Sanchez arasında bir görüşmenin olacağı ifade edilen açıklamada, çatışmanın eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central’a (EMC) bağlı birliklerle “Calarca muhalifleri” olarak bilinen silahlı grup arasında çıktığı kaydedildi.

Son Dakika | Trump'tan Kolombiya'ya darbe tehdidi ve Venezuela'ya ikinci saldırı açıklamasıSon Dakika | Trump'tan Kolombiya'ya darbe tehdidi ve Venezuela'ya ikinci saldırı açıklaması

Toprak hakimiyeti ve yasa dışı ekonomi geçiş güzergahlarının kontrolü konularında yaşanan anlaşmazlıkların çatışmaya yol açtığı iddia edildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Dünya
ABD'de sular durulmuyor: 1500 askere hazırlık talimatı verildi
ABD'de sular durulmuyor: 1500 askere hazırlık talimatı verildi
Lokanta çalışanları müşterilerle kavga etti
Lokanta çalışanları müşterilerle kavga etti