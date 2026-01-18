Kolombiya'da çatışma: 30 ölü
Kolombiya’nın Guaviare bölgesinde, La Paz ile La Libertad köylerini birbirine bağlayan yolda bugün sabah saatlerinde iki silahlı grup arasında çatışma çıktı.
Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, çatışma sonucu 30 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Çatışmaların yer yer sürdüğü ve olayların kontrol altına alınmasına çalışıldığı bildirildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde cesetlerin yola yayıldığı iddia edildi.
Kolombiya lideri Petro'dan Trump'a 'işgal' resti! "Silahları yeniden elime alırım"
EKONOMİ GEÇİŞ GÜZERGAHLARININ KONTROLÜ ÇATIŞMALARA YOL AÇTI
Çatışmalarla ilgili Guaviare Valisi Yeison Rojas ile Savunma Bakanı Pedro Sanchez arasında bir görüşmenin olacağı ifade edilen açıklamada, çatışmanın eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central’a (EMC) bağlı birliklerle “Calarca muhalifleri” olarak bilinen silahlı grup arasında çıktığı kaydedildi.
Son Dakika | Trump'tan Kolombiya'ya darbe tehdidi ve Venezuela'ya ikinci saldırı açıklaması
Toprak hakimiyeti ve yasa dışı ekonomi geçiş güzergahlarının kontrolü konularında yaşanan anlaşmazlıkların çatışmaya yol açtığı iddia edildi.