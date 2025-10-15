Kassam Tugayları: Kalan esirlerin cesetlerini çıkarmak için ekipmana ihtiyacımız var

Kassam Tugayları: Kalan esirlerin cesetlerini çıkarmak için ekipmana ihtiyacımız var
Yayınlanma:
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze’de kalan İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze’de kalan İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Kızılhaç İsrailli esirlerin cansız bedenlerini teslim alacakKızılhaç İsrailli esirlerin cansız bedenlerini teslim alacak

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, "Direniş, varılan mutabakata sadık kaldı ve hayatta olan tüm esirleri ve ulaşabildiği tüm esir cesetlerini teslim etti." ifadelerine yer verdi.

"KALAN CENAZELERİN ÇIKARILMASI İÇİN ÖZEL EKİPMAN GEREKTİRMEKTEDİR"

Açıklamada, "Kalan cenazelerin bulunması ve çıkarılması ise büyük çaba ve özel ekipman gerektirmektedir. Bu dosyayı tamamen kapatmak için yoğun şekilde çalışıyoruz." denildi.

Hamas, şu ana kadar Gazze Şeridi'ndeki 28 ölü esirden, 10'unun cesedini teslim etmişti.

Teslim edilen 10 cesetten birinin Nepal vatandaşı bir esire ait olduğu bildirilirken, İsrail, cesetlerden birinin İsrailli esire ait olmadığını ileri sürmüştü.

İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 90 Filistinlinin cenazesini iade etmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Mesut Hakan İlkay Kenan: Ya Türksündür ya değilsindir!
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
Dünya
NATO Genel Sekreteri'nden Ukrayna açıklaması
NATO Genel Sekreteri'nden Ukrayna açıklaması
Rus bakandan flaş 'Rusya-Ukrayna savaşı' açıklaması
Rus bakandan flaş 'Rusya-Ukrayna savaşı' açıklaması
Meloni ve Ürdün Kralı 'Akabe Süreci'ni yönetti
Meloni ve Ürdün Kralı 'Akabe Süreci'ni yönetti