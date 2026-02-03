Kaddafi'nin oğlu uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti

Eski Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, ülkesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

DANIŞMANI SUİKASTI DOĞRULADI

Danışmanı Abdullah İslam, Seyfilsilam Kaddafi'nin Zintan şehrinde 444 Tugayı ile çıkan çatışmada hayatını kaybettiğini doğruladı.

Seyfülislam Kaddafi

Gazeteci Nezvat Çiçek'in aktardığına göre 444. Tugay Seyfüilslam suikastina karıştığını reddetti.

Yapılan açıklamada, "Onu takip etmemiz yönünde hiçbir talimat almadık" denildi.

Eski Libya Lideri Muammer Kaddafi

KADDAFİ'NİN 9 ÇOCUĞUNDAN BİRİYDİ

Libya'nın Zintan kentinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Seyfülislam Kaddafi, Libya'yı 41 yıldan fazla süre yöneten Muammer Kaddafi'nin 9 çocuğundan biriydi.

3 KARDEŞİ DAHA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

20 Ekim 2011 tarihinde, sekiz ay süren iç savaşın ardından doğduğu şehir olan Sirte'de öldürülen Muammer Kaddafi'nin 3 çocuğu daha öldürülmüştü.

Seyfülarab Kaddafi: Muammer Kaddafi'nin en küçük oğlu olan Seyfülarab, 30 Nisan 2011 tarihinde NATO'nun Trablus'taki konutuna düzenlediği bir hava saldırısı sırasında henüz 29 yaşındayken hayatını kaybetti.

Mutassım Kaddafi: Kaddafi'nin ulusal güvenlik danışmanlığını yapan oğludur. 20 Ekim 2011'de babasıyla birlikte Sirte'de yakalandıktan kısa bir süre sonra muhalifler tarafından öldürüldü.

Hamis Kaddafi: Kaddafi'nin en elit askeri birliği olan "Hamis Tugayı"nın komutanıydı. İç savaş boyunca birkaç kez öldüğü iddia edilse de, nihayetinde 29 Ağustos 2011'de Trablus yakınlarındaki çatışmalarda öldüğü kesinleşti.