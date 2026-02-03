Kaddafi'nin oğlu uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti

Kaddafi'nin oğlu uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Eski Libya Lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, Libya'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Eski Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, ülkesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

DANIŞMANI SUİKASTI DOĞRULADI

Danışmanı Abdullah İslam, Seyfilsilam Kaddafi'nin Zintan şehrinde 444 Tugayı ile çıkan çatışmada hayatını kaybettiğini doğruladı.

kaddaffi.jpg
Seyfülislam Kaddafi

Gazeteci Nezvat Çiçek'in aktardığına göre 444. Tugay Seyfüilslam suikastina karıştığını reddetti.

Yapılan açıklamada, "Onu takip etmemiz yönünde hiçbir talimat almadık" denildi.

kaddafi.jpg
Eski Libya Lideri Muammer Kaddafi

Libya heyetinin düşen uçağına ilişkin ön rapor belli oldu: 'Uçak motorları çalışır halde tepeye çarptı'Libya heyetinin düşen uçağına ilişkin ön rapor belli oldu: 'Uçak motorları çalışır halde tepeye çarptı'

KADDAFİ'NİN 9 ÇOCUĞUNDAN BİRİYDİ

Libya'nın Zintan kentinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Seyfülislam Kaddafi, Libya'yı 41 yıldan fazla süre yöneten Muammer Kaddafi'nin 9 çocuğundan biriydi.

3 KARDEŞİ DAHA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

20 Ekim 2011 tarihinde, sekiz ay süren iç savaşın ardından doğduğu şehir olan Sirte'de öldürülen Muammer Kaddafi'nin 3 çocuğu daha öldürülmüştü.

Seyfülarab Kaddafi: Muammer Kaddafi'nin en küçük oğlu olan Seyfülarab, 30 Nisan 2011 tarihinde NATO'nun Trablus'taki konutuna düzenlediği bir hava saldırısı sırasında henüz 29 yaşındayken hayatını kaybetti.

Mutassım Kaddafi: Kaddafi'nin ulusal güvenlik danışmanlığını yapan oğludur. 20 Ekim 2011'de babasıyla birlikte Sirte'de yakalandıktan kısa bir süre sonra muhalifler tarafından öldürüldü.

Hamis Kaddafi: Kaddafi'nin en elit askeri birliği olan "Hamis Tugayı"nın komutanıydı. İç savaş boyunca birkaç kez öldüğü iddia edilse de, nihayetinde 29 Ağustos 2011'de Trablus yakınlarındaki çatışmalarda öldüğü kesinleşti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Dünya
Karşılıklı tehditlerin ardından! Trump Petro ile bir araya geldi
Karşılıklı tehditlerin ardından! Trump Petro ile bir araya geldi
Son Dakika | ABD, İran'a ait İHA'yı vurdu! Müzakerelere günler kala bölgede yeni gerilim
Son Dakika | ABD, İran'a ait İHA'yı vurdu! Müzakerelere günler kala bölgede yeni gerilim